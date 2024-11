Influencerka radí, jak si udržet trvale štíhlou a vysportovanou postavu

Brazilská kráska o sebe hodně pečuje, protože díky svému vzhledu vydělává. Živí se jako modelka a influencerka a dokonalost je v jejím případě nutností. Nikdy tedy nezapomíná na cvičení a zdravou stravu a všem doporučuje svoji denní rutinu.

„Zdravé potraviny jsou základ. Dnes už víme, že bez nich se neobejdeme, pokud chceme být zdraví a také štíhlí. Ještě jsem nepotkala nikoho, kdo by jedl pořád dokola jen hamburgery, pizzu a těstoviny a byl zdravý a štíhlý. Jezte zeleninu na kila a zapomeňte na rychlé občerstvení,“ uvedla na Instagramu.

Ona sama nedá dopustit na smoothie ze zeleniny a ovoce a také na luštěniny, které si dopřává častěji než třeba maso. S masem to nepřehání a volí hlavně krůtí maso nebo ryby. Steak si dá maximálně jednou do roka. Všechna jídla se snaží sama připravovat nebo ráda navštěvuje vegetariánské restaurace. Podle modelky by maso nemělo být hlavní složkou vašeho jídelníčku, ale osobně by úplně bez něj být nemohla.

„A sport. Bez sportu to nepůjde. Svaly se nevybudují sezením na gauči. Nebudete mít pekáč buchet na břiše jenom z ležení. Musíte se hýbat. S tím je potřeba se smířit, pokud plánujete nějakou změnu. A také nestačí jít do posilovny jednou týdně, důležitá je pravidelnost. To je základ,“ doplnila modelka. Recept na dokonalou postavu je podle ní tedy jednoduchý. Zdravě se stravovat a pravidelně sportovat.