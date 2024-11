Symbol skandálu. Svatební šaty hříšné milenky Edwarda VIII. stále inspirují

Wallis Simpsonová změnila běh dějin. Kdyby tolik neuhranula krále Edwarda VIII., nejspíš by nikdy neabdikoval a Spojenému království by nyní vládli jeho potomci. Ještě v jedné sféře se tato žena zapsala do historie: v módě. Její svatební šaty jsou jedním z nejkopírovanějších oděvů vůbec.