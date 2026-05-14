„Když jsem zjistila, že jsem těhotná, chtěla jsem si miminko nechat. Ani jednou jsem nepomyslela na to, že bych těhotenství ukončila. Těšili jsme se z něj. Lidé nám říkali, že náš vztah nevydrží a po narození dítěte se rozpadne. Naše láska je nyní o tři děti později ale ještě mnohem silnější,“ uvedla žena.
Stále se na ni snáší velká vlna kritiky za to, že je příliš mladou matkou. Sama ale říká, že má k dětem naopak velmi blízko a výhodou je i fakt, že má ještě dost energie na to, aby se v pohodě o tři dítka postarala. Navíc říká, že má energie dost ještě na další potomky.
„Nenapadlo by mě, že vzbudím takový rozruch. Nejsem nejmladší matkou na světě, o své děti se s mým partnerem skvěle staráme. Lidé asi nemají co na práci, když musí neustále hodnotit životy druhých,“ míní.
Dokázala se i v nízkém věku postavit na vlastní nohy a dostala ze z úplného dna na výslunní. Když totiž čekala první dítě, bydlela ještě s matkou ve sklepě prarodičů a neměla žádné peníze. Našla si ale velmi brzy práci a dnes už mají s partnerem vlastní dům, kde děti vychovávají.
„Každý má jiné priority. Někdo sní o cestě kolem světa, já jsem snila o velké rodině. Ale také jsem chtěla být astronautkou. A nikdy není pozdě začít. Takže až jednou budou děti velké, kdo ví, čím se nakonec stanu,“ podotkla. Svůj životní příběh chce po světě co nejvíc rozšířit, aby podpořila ženy, které jsou těhotné a přemýšlí nad interrupcí. „Myslím, že je vždy nějaké dobré řešení,“ uzavřela na svém profilu na Instagramu, kam přidává každý den střípky ze svého života.