bib Bibiana Martina Hykl Autor:

11:47

Sedmatřicetiletá Andressa Urachová tvrdí, že je nejpřitažlivější mámou, která doprovází syna do školky. Dvouletého hocha do školky vozí autem a rodiče mohou na jeho matce oči „nechat“. Ostatní matky prý závidí a je velmi nepříjemné se s nimi potkávat. Přesto by modelka neměnila a na vzhled je hrdá.