Žena pomáhá párům se sexem, za příplatek je pozoruje i při styku

„Většina problémů párů pramení z toho, že ženy nechtějí dopřát to, o čem sní. Mají určité fantazie a ženy je neplní. Přitom se nejedná o žádné bizarnosti. Pár se pak v posteli nudí, nebaví je to a jejich sexuální aktivita klesá. Snažím se, aby se jejich sexuální život vrátil do starých kolejí a byli spokojení jako na začátku,“ sdělila žena.

Mnoho párů si vybírá konzultace online. Nechtějí s terapeutkou mluvit přímo, protože se za své problémy stydí. Často se tak ani neukazují na kameru. Jsou ovšem páry, které naopak chtějí, aby terapeutka viděla i samotný akt. S tím nemá problém a za větší příplatek je ochotná pár opravdu pozorovat.

Sama uvádí, že je to poněkud bizarní způsob, jak zachránit sexuální život, ale pokud to někomu vyhovuje, udělá to. „Myslím, že jsem zachránila už stovky manželství. Vždy mi záleželo na druhých a ráda jsem lidem pomáhala. Proto jsem se v minulosti také rozhodla pro povolání zdravotní sestry. Z finančního hlediska ale takové povolání není moc dobré. Teď jsem spokojená,“ dodala pro Daily Star.