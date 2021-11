Instagramová modelka si vybírá muže podle luxusních aut

Danii měla v minulosti na muže smůlu. Jak sama říká, podváděli ji a ani se to nesnažili skrývat. „Bylo to velmi nepříjemné a ponižující. Mysleli si, že si ke mně mohou cokoli dovolit. Ženy mi posílaly fotky, které pořídily v bytě, kde jsem s mým partnerem v té době žila. Okolo domu jsem pak nacházela dokonce poházené obaly od kondomů a lístky z kina. Nebylo to příjemné,“ zavzpomínala na časy minulé modelka pro portál Mirror.co.uk.

Myslí si, že ji muži využívali hlavně kvůli penězům a potřebě zviditelnit se. Možná i proto si nyní chce najít muže, který je zajištěný a nebude s ní pouze kvůli majetku a slávě. Má jasnou představu o tom, jak by takový muž měl vypadat. Podmínkou je, aby měl drahé a krásné auto, na které je modelka zatížená.

„Chtěla bych najít normálního muže, který nebude mít potřebu neustále si něco dokazovat. Myslím, že muži s luxusními auty už mají nějaké postavení a hrdost. Nehledají si partnerku, která by je měla sponzorovat. Už bych nikdy nerandila s chlápkem, který má obyčejné auto,“ doplnila modelka, kterou na Instagramu sleduje přes sedm milionů lidí.