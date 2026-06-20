Wildine má velmi vzácnou formu nanismu, které se říká SADDAN. Musí se pohybovat na elektrickém vozíku, protože ty normální nedokáže tak dobře ovládat. Když pracuje doma, většinou sedí na zemi, protože je to pro ni pohodlnější než židle.
„Zvykla jsem si se o sebe starat sama. Některé úkony jsou pro mě samozřejmě stále složité. Všechno v domě nemůže být uzpůsobené pro mě. Když mi vypadnou pojistky, volám mámě,“ smála se modelka, která nyní zažívá nejlepší časy svého života. V minulosti tomu tak zdaleka nebylo.
Prošla si šikanou, měla řadu zdravotních problémů, hodně času strávila po nemocnicích, ale nyní má za to, že už se její život obrátil k lepšímu. „Mám okolo sebe komunitu stejně velkých lidí, jako jsem já. Vzájemně se podporujeme a cítím se mezi nimi dobře. Mám samozřejmě i přátele, kteří jsou velcí jako většina populace. A jsou stejně úžasní. Jen těm svým malým lidem už není potřeba nic vysvětlovat, oni to mají stejně,“ podotkla.
Když ji poprvé oslovila oděvní firma, zda by pro ně nenafotila snímky k nové kolekci do katalogu, myslela si, že jde o vtip. Nakonec se ale ukázalo, že modeling je její novou realitou a splněným snem. Kromě toho v minulosti studovala i design a grafickou školu, takže se doma věnuje tomuto odvětví, ale jinak předvádí oblečení a v ateliéru před fotoaparáty už je jako doma.
„Vím, že si mnoho lidí říká, že se chci jen zviditelnit. Že je to sobecké. Ale myslím především na všechny mladé dívky, které se narodily s nanismem. Ty, které zrovna nevědí, co je čeká. Možná si myslí, že si nemohou plnit sny. Možná je někdo šikanuje. Ale já chci ukázat, že i malí lidé si mohou plnit sny,“ dodala na Instagramu žena.