Krásky z USA se češou, oblékají i líčí stejně. Chtějí za každou cenu vypadat co nejpodobněji a baví je, že vypadají jako dvojčata. Běžně se jim stává, že matou i své nejbližší. Dawn uvedla bizarní situace, kdy ji za zadek chytí vlastní zeť nebo ji oslovují v obchodě dceřiny kamarádky. A stejně to má i Cher, které zase přátelé matky říkají, jak to udělala, že vypadá pořád stejně, nebo dokonce omládla.

„Stává se to denně. Mohly bychom s tím něco dělat a nějak se odlišit, ale nechceme. Líbí se nám to. Jsem vděčná, že je dcera mou kopií. Když jsem doma společně s dcerou i vnučkou Belle, stává se, že mě osloví mami. Na první pohled hned nepozná, že nejsem její máma. Běží okolo a myslí si, že mluví s mámou. Když se pak zadívá, je jasné, kdo jsem,“ uvedla Dawn s úsměvem.

Když byla Cher v pubertě, stále častěji slýchala, že vypadá jako matka. V dospělosti už jí lidé říkali, že je jejím dvojčetem. A tehdy je napadlo, že by se mohly stejně líčit, česat i oblékat. „Je to takový náš koníček. Když spolu nejsme, samozřejmě neřešíme, co ten den máme na sobě. Oblékáme se jinak. Když jsme spolu, tak jsme stejné. A teď si kupujeme stejné oblečení i s vnučkou. Ta ale tolik není podobná matce, je spíš po tatínkovi. I tak si s námi užívá stejné oblékání,“ doplnila Dawn pro Daily Star.