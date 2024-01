Vysněné tělo ženě přineslo internetovou šikanu, prý je moc plastová

Devětadvacetiletá Kelly je podle mnohých aktuálně až příliš plastová a své tělo si nechala operacemi zohyzdit. Ač by mohla připomínky internetových trollů házet za hlavu, nedokáže to a lidská zloba ji tíží. Ne kvůli sobě, ale kvůli ostatním ženám a především dívkám. „Nedovedu si představit, že podobně nechutné zprávy chodí dívkám v pubertě. Musí je to neskutečně zraňovat,“ myslí si influencerka.

Za plastiky dala Kelly v přepočtu přes půl milionu korun a se svým vzhledem je spokojená. Internetovým trollům ale zřejmě trnem v oku zůstane. Ač ji mnozí nabádají, ať se stáhne z online světa, když nedokáže přijmout kritiku, konec s vystavováním na Instagramu neplánuje. Tam ji sledují statisíce lidí a díky tomu si přijde v rámci spoluprací na slušné peníze.

„Nemyslím si, že by člověk měl sklopit uši, nechat se zastrašit, stáhnout se a sedět v koutě. Naopak jde o to, abychom si stáli za svým a nenechali se nikým zastrašit a šikaně se postavit čelem. Všichni ti internetoví trollové by se nad sebou měli zamyslet. Ničit lidem životy je tak snadné a tak zbytečné,“ dodala pro Dailystar.