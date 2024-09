Žena je hrdou naturistkou, kvůli tomu se i rozvedla

„Naturistkou jsem se stala až poté, co jsem se po čtyřiceti letech rozvedla s manželem. Bylo to mé spontánní rozhodnutí a bylo to to nejlepší, co jsem mohla udělat. Nikdy jsem se necítila lépe. Připadám si tak volná a svěží,“ uvedla žena.

S manželem má prý i po rozvodu skvělý vztah. Nikdo nečekal, že půjdou od sebe, protože spolu skvěle vycházeli a žili harmonicky. Gill se však chtěla konečně osamostatnit a být nezávislá.

„Když jsem byla vdaná, stále jsem musela myslet na to, že mám vedle sebe člověka, který mě potřebuje. A také jsem pak měla pocit, že sama nic nedokážu. Po těch letech jsem konečně potřebovala být sama sebou,“ pokračovala pro server Metro.

A s tím se pojil právě i naturismus. Toužila po něm delší dobu, ale jejímu manželovi se taková představa nelíbila. Nesouzněl s ní a nerozuměl rozhodnutí své ženy. „Myslím, že lidé už zapomněli, jak osvobozující je, když se nemusíte zahalovat a být takoví, jací jste se narodili. Neznám větší pocit svobody,“ doplnila s tím, že doporučuje každému alespoň jednou zkusit třeba běhat nahý po louce.