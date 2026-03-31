Profesionální společnice rozdává tipy na udržení partnera

Autor:
  11:08
Elizabeth Romanovová se jako profesionální společnice živí od osmnácti let a s muži má mnoho zkušeností. Uvedla, že se u nich stále opakuje stejný vzorec, který by možná mohl pomoct ženám, které na ně čekají doma, zatímco oni vyhledávají služby profesionální společnice. „Máte šanci si ho udržet,“ říká.
Profesionální společnice radí, jak si udržet muže.

„Zdůrazňuji, že muži za mnou nechodí primárně kvůli sexu. To je až vedlejší. Oni ke mně chodí, protože chtějí někoho, kde nebude zlehčovat jejich problémy. Chtějí ženu, která je vyslechne. Většina mužů si myslí, že jim doma ženy neumějí naslouchat, a cítí se pak frustrovaní,“ uvedla.

Deset let už Elizabeth dělá povolání profesionální společnice. Zvykla si, že se na ni lidé dívají skrz prsty a její povolání odsuzují. Je ale přesvědčena o tom, že kdyby ji ženy poslouchaly a myslely na to, co říká, mohly by si zachránit vztahy.

„Místo odsuzování by se měly zamyslet nad tím, jak se ke svým mužům chovají. Samozřejmě, že muži mají také velký podíl viny na rozpadu vztahu. Ale já říkám, že mluvit o všem, to je základ. Pokud budete frustrovaní a neřeknete to, jak to má druhý vědět,“ zamýšlela se nad vztahy žena, která sama stálého partnera nemá. Doufá ale, že v budoucnu už se na dráhu společnice vykašle, najde si seriózní zaměstnání i partnera, který by s ní založil rodinu.

Podle Elizabeth je soužití s partnerem vždy o velkých kompromisech a naslouchání. Podle vyprávění mužů také ženám vzkázala, že nemají rádi přílišná pravidla a zákazy. „Často si stěžují na to, že tráví méně času s kamarády a chybí jim to. V tomto směru potřebují volnost. Jsou stále jako malé děti a potřebují emoční stálost, něhu a pochopení,“ uzavřela.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

Slavní, kteří žijí s bizarními závislostmi

Slavní, kteří dobrovolně přiznali bizarní závislosti.

Máte pocit, že už to přeháníte s kávou? Nebo máte výčitky, že si kupujete další a další boty? Nejste v tom sami. Ani slavní si neumějí odpustit své poněkud bizarní závislosti. Podívejte se do naší...

Slavné čokoládové krásky, které bodují ve světě

Slavné krásky s tmavou pletí, které jsou ve světě za hvězdy.

Modelky, moderátorky, herečky, zpěvačky. Podívejte se do naší galerie na krásné ženy tmavé pleti, které ve světě válejí a jejichž hvězda už nějaký čas září. Patří sem VIP jako Oprah Winfrey, Halle...

31. března 2026  8:20

Vápník není všechno: Proč samotné tablety pro silné kosti často nefungují?

Ve spolupráci
Vápník není všechno: Proč samotné tablety pro silné kosti často nefungují?

Při pohledu na reklamy by se mohlo zdát, že recept na pevné kosti je jednoduchý: stačí pít mléko a polykat vápník v tabletách. Jenže lidské tělo není statická stavba a kosti nejsou jen hromada...

31. března 2026

Dnes je Šedivé úterý. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Každý den uklidíte něco a do Velikonoc máte byt jako klícku. O svátcích pak už...

Dnes je Šedivé úterý. Co tento den znamenal pro naše předky a jaké zvyky se s ním pojí? Kdy přesně vycházejí svátky v roce 2026, jak se jejich datum určuje a jaká omezení platí pro obchody?

31. března 2026

Modré světlo i málo pohybu. Osm věcí, které vám rozhodí vnitřní hodiny

ilustrační snímek

Nejen spánek, ale i světlo, jídlo nebo teplota v bytě – to všechno má vliv na naše biologické hodiny. Cirkadiánní rytmus přitom ovlivňuje energii, soustředění i kvalitu spánku a zásadně ovlivňuje,...

31. března 2026

Sociální sítě jako past. Srovnávání se v nás vyvolává pocit nedostatečnosti

Premium
Ilustrační snímek

Sociální sítě nám dnes a denně servírují pečlivě vyselektovaný obsah, který má s realitou často jen málo společného. Valí se na nás vše: od perfektních ranních rutin, skvěle zvládnutého chodu...

31. března 2026

Jaro přeje naší touze. Jen ženy a muže rozpaluje trochu jinak

Hýčkání, jakmile se ho ženám dostane, budou opravdu spokojené, což se promítne...

Všimly jste si, že jste na jaře naladěné na lásku a toužíte po sexu více než obvykle? Víme, co za tím vězí.

31. března 2026

Líčení v barvě roku. Variabilní Cloud Dancer se skvěle kombinuje

Ilustrační snímek

Barva roku, vyhlášená renomovaným Pantone Color Institutem pro letošek, kraluje módě už třetí měsíc. A jemný obláčkově bílý odstín Cloud Dancer (něco jako „tanečník na oblacích“) se propisuje i do...

31. března 2026

Sexuální fantazie pod lupou. Jak souvisejí s povahou a spokojeností ve vztahu

Ilustrační snímek

Jsou intimní součástí našeho života a podle vědců mohou být i oknem do naší psychiky. Nový výzkum naznačuje, že sexuální fantazie nemusí souviset jen s libidem, ale také s tím, jak...

31. března 2026

Mýty o zdravé stravě. Sacharidy nejsou zlo, tělo je potřebuje, říká nutriční terapeutka

Premium
Šárka Knížková

Když ke mně přijde klient se stoprocentně ‚dokonalým‘ jídelníčkem, často už tam trochu cítím riziko posedlosti zdravým jídlem. Říkám tomu ‚nezdravě zdravý jídelníček‘. Začnete-li se bát jít s přáteli...

30. března 2026

„Tohle děláme v Česku brutálně dobře.“ Vědkyně o křivolaké cestě za úspěchem

Premium
Hana Polášek-Sedláčková v Brně

Hana Polášek-Sedláčková se snaží rozklíčovat, jak se kopíruje lidská DNA. Při procesu vznikají chyby způsobující závažná onemocnění včetně rakoviny. Podaří se špičkové vědkyni objevit univerzální...

30. března 2026

Lékaři ji jen chlácholili, pak ženě odhalili rovnou čtyři nemoci

Nicky Richardsonová

Dnes již třiačtyřicetiletá majitelka kadeřnického salonu Nicky Richardsonová z Velké Británie každý den vstávala dlouhé roky s bolestí a celý den byla tak unavená, že večer jen padla do postele a...

30. března 2026  11:40

Když se hroutíme z maličkostí, přetížili jsme si nervy, míní psychoterapeutka

Psychoterapeutka Michaela Ehrenbergerová

Je současná mladá generace emočně křehčí než její předchůdci? A proč je tak složité si v dnešní době vybudovat emoční stabilitu a psychickou odolnost? „Žijeme v době plné příliš překotných,...

30. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.