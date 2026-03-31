„Zdůrazňuji, že muži za mnou nechodí primárně kvůli sexu. To je až vedlejší. Oni ke mně chodí, protože chtějí někoho, kde nebude zlehčovat jejich problémy. Chtějí ženu, která je vyslechne. Většina mužů si myslí, že jim doma ženy neumějí naslouchat, a cítí se pak frustrovaní,“ uvedla.
Deset let už Elizabeth dělá povolání profesionální společnice. Zvykla si, že se na ni lidé dívají skrz prsty a její povolání odsuzují. Je ale přesvědčena o tom, že kdyby ji ženy poslouchaly a myslely na to, co říká, mohly by si zachránit vztahy.
„Místo odsuzování by se měly zamyslet nad tím, jak se ke svým mužům chovají. Samozřejmě, že muži mají také velký podíl viny na rozpadu vztahu. Ale já říkám, že mluvit o všem, to je základ. Pokud budete frustrovaní a neřeknete to, jak to má druhý vědět,“ zamýšlela se nad vztahy žena, která sama stálého partnera nemá. Doufá ale, že v budoucnu už se na dráhu společnice vykašle, najde si seriózní zaměstnání i partnera, který by s ní založil rodinu.
Podle Elizabeth je soužití s partnerem vždy o velkých kompromisech a naslouchání. Podle vyprávění mužů také ženám vzkázala, že nemají rádi přílišná pravidla a zákazy. „Často si stěžují na to, že tráví méně času s kamarády a chybí jim to. V tomto směru potřebují volnost. Jsou stále jako malé děti a potřebují emoční stálost, něhu a pochopení,“ uzavřela.