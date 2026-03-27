„Někteří moji bývalí partneři mi při rozchodu říkali, že jsou mé vousy odporné a nemohou se mnou vydržet. Někdy se stalo, že jsem si vousy nestihla oholit a měla jsem strniště, které se jim nelíbilo,“ podotkla.
Meagan trpí onemocněním zvaným hirsutismus, které ženám způsobuje růst hustého ochlupení na tváři, tedy na místě typickém pro muže. V šestnácti letech si všimla na každé straně tváře několika zrzavých chloupků. Měla za to, že jde o jedinečnou anomálii, vytrhla je a věřila, že už žádné nenarostou. Opak ale byl pravdou. Měla jich každý měsíc jednou tolik.
„Pak jsem byla tak zmatená, že jsem se sama sebe ptala, jestli náhodou nejsem kluk. Nosila jsem klučičí oblečení, abych nevypadala tak divně. Ale měla jsem větší prsa a kluci se mi posmívali. To období pro mě bylo neskutečně těžké a bála jsem se, že ho nezvládnu překonat,“ pokračovala.
Téma v klíně: přírodně, nebo do hladka? Chlupy zlepší termoregulaci
Roky se tedy holila a až v dospělosti dostala odvahu ukázat svou pravou tvář. K jejímu překvapení se začali ozývat nápadníci, kteří se s ní chtěli setkat. Nakonec opravdu našla muže svých snů, který její vousy miluje a nikdy ji kvůli nim nehanil.
„Opravdu se mu to líbí. A já se nemusím holit. Mám vousy, nosím sukně a šaty. Užívám si své ženství s plnovousem vedle muže, který mi každý den dává najevo, jak moc mě miluje. A to je opravdu štěstí,“ doplnila pro Daily Star.