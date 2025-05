„Málokdo věří tomu, že jsou moje vlasy opravdu přirozené. Myslí si, že chci být zajímavá a vlasy si nechávám na šedivé odbarvovat. To je nesmysl. Ale nebudu to nikomu vyvracet. Každý ať si myslí, co chce. Já chci jen světu ukázat, že ženy nemusí být za každou cenu takové, jako krásky v reklamách. Šediny jsou přirozené a my chceme být své,“ uvedla žena pro MSN.

Lidé jí odhadují vyšší věk a mají za to, že má za sebou plastiky, aby vypadala mladší. Ve skutečnosti ještě neoslavila ani čtvrt století. Barvení vlasů v budoucnu nemá v plánu.

„Barvě říkám jasné ne. Nemyslím si, že bych svůj názor nějak změnila. Jsem šťastná, že jsem sama sebou. Užívám si, jak vypadám,“ pokračovala. Přiznala, že v minulosti z šedivých vlasů zdaleka tak nadšená nebyla a první šediny ve třinácti letech ji velmi vyděsily. Myslela si tehdy, že je možná vážně nemocná.

Díky podpoře maminky a rodiny se naučila svůj vzhled milovat a věří, že zveřejněním svého příběhu a přiznáním opravdového já pomůže ostatním ženám po celém světě. „S šedinami ženy zbytečně zápasí a snaží se je zakrývat barvou. Kéž by přestal být tlak celé společnosti tak velký a konečně se začala propagovat přirozenost,“ doplnila.