Kráska se po plastikách cítí být uvězněná ve vlastím těle

Pětatřicetiletá modelka v minulosti fotila pro pánský magazín Playboy a díky tomu se dostala do povědomí veřejnosti. Slávu si užívá, ale právě s ní je spojen velký důraz na její vzhled. Každý den musí být dokonale upravená, protože prý nechce nikoho zklamat a bojí se haterů, kteří by se na ni snesli.

Kvůli kráse má problémy i se vztahy. Její bývalý přítel se k ní choval velmi hrubě a napadl ji tak, že skončila v nemocnici. Má pocit, že muži ji chtějí vlastnit a jen ji ukazovat jako zvíře v Zoo. „Najít si správného muže je velmi těžké. Jednou bych si představovala dokonalý život po boku milujícího manžela a obklopená dětmi. Raději jsem si ale vzala sebe samu, protože na sebe se mohu ve všem na sto procent spolehnout,“ uvedla žena v minulosti pro portál Daily Star.

Kromě lásky ji trápí i její vzhled. Na něj je pyšná, ale zároveň je kvůli němu velmi frustrovaná a úzkostná. „Utratila jsem za operace neskutečně velké množství peněz, ale moje tělo je mým vězením. Když jsem se pro proměnu rozhodla, nedošlo mi, jaké to může mít následky,“ pokračovala.

Myslí si, že by si každý měl dobře rozmyslet, jak moc chce svůj vzhled změnit a co od plastik opravdu očekává. Každý zákrok je podle modelky jistotou nějaké životní změny, na kterou by měl být každý dobře psychicky připraven. Janainu mimo jiné překvapilo, jak negativně na prodělané zákroky reagovalo její okolí. Nečekala, kolik lidí ji za to bude odsuzovat a o kolik lidí ve svém životě přijde. „Být krásný není záruka dokonalého života,“ dodala.