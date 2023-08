Šikanovali ji a nazývali tučňákem, dnes žena s postavou boduje

Přestože neúnavně cvičila v posilovně, nezaznamenala žádné výsledky, a až později se dozvěděla, že trpí lipedémem, nevyléčitelným onemocněním, které způsobuje nerovnoměrně ukládání tukových zásob v těle.

Své tělo se naučila milovat a nyní se snaží nejen zvýšit povědomí veřejnosti o lipedému, ale také pomoci ostatním přijmout sebe sama. Na sociální síti Instagram má Victoria přes čtyři miliony sledujících.

„Vždy jsem měla silnější stehna a větší zadek. Už jako dítě. Jakmile jsem se ale dostala do puberty, bylo to ještě horší a spolužáci mi to dávali hodně sežrat. Dost jsem si vytrpěla a moje psychika nebyla v dobrém stavu. Chtěla bych podpořit všechny dívky, které mají podobný problém a možná i ony jsou šikanovány,“ uvedla v jednom z příspěvků na Instagramu.

Victoria je pro mnohé velkou inspirací. Ještě před pár lety se styděla vyrazit na pláž jen v plavkách a i ve vedru se pařila v džínových kalhotách. Nyní si užívá svobodu v bikinách a za vše prý vděčí podpoře lidí na sociálních sítích. Ačkoli i dnes se najdou trollové, pro které je nepřitažlivá, má stále miliony fanoušků, kteří ji podporují a milují.