Influencerka vydělává díky sociálním sítím od třinácti, ukončila i studia

„První telefon jsem dostala v deseti letech. Někteří lidé si myslí, že je to velmi brzy, já jsem za něj byla ráda,“ uvedla. Díky telefonu totiž ve třinácti letech začala natáčet svá první taneční videa a začala se z ní postupně stávat hvězda, které se dostávalo velkého množství nabídek na placené spolupráce.

Dnes je jí šestnáct let a kupuje si svůj vysněný dům, který sama plně hradí a vyjde ji v přepočtu na něco málo přes devět milionů korun. Než bude plnoletá, bude pravděpodobně bydlet s rodiči. Pak chce ale vyrazit do světa a celý ho procestovat.

Její fanouškovská základna je velmi slušná a Hobsonová věří, že si své followery udrží i nadále. O všech svých strastech i skvělých zážitcích navíc informuje i v podcastech, aby s ní mohli být fanoušci v kontaktu i ve chvílích, kdy nemohou sledovat její videa.

Počínání dcery schvalují i její rodiče. „Má úžasný život, jde si za svým. Ví, co dělá. Je to slušná holka a hodně dřela, aby byla tam, kde je nyní,“ uvedla matka dívky pro server The Sun. V minulosti rodina dívky uvedla, že se nediví jejímu rozhodnutí skončit se školou. Kvůli úspěchu ji totiž spolužáci šikanovali.