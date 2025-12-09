Je jí teprve jednadvacet let, ale za sebou už má desítky modifikací. Její jazyk je rozpůlený, tetování už raději nepočítá a stejně tak i piercingy. Za svou proměnu dala v přepočtu téměř milion korun. „Rodina s mou proměnou nesouhlasí od začátku. Nelíbí se jim tetování a v žádném případě neschvalují něco jako rozpůlení jazyku. Často jsme se kvůli tomu hádali. Moje babička nedokáže pochopit, že se její vlastní vnučka tak mění,“ uvedla žena.
Ne vždy to v životě měla jednoduché. Potýkala se se šikanou, už ve dvanácti letech poprvé okusila drogy a její život prý nepřipomínal procházku růžovým sadem ani v nejmenším. Se vším se pak vyrovnávala po svém. A součástí hojení byla v jejím případě i návštěva tetovacího studia. Každé tetování je pro ni určitou terapií a neměnila by. „Všechna tetování mají skrytý význam a mám je z nějakého osobního důvodu. Nechávám si to pro sebe. Je to pro mě jako deník. Vím, proč jsem si je nechala udělat. Neznám jejich přesný počet, to už si nepamatuji, ale vím, proč jsem si je udělala,“ pokračovala.
Přestože rodině vysvětlovala, proč se rozhodla k tak radikálním změnám, nemohou se i tak stále s proměnou smířit. Pro maminku a babičku Lucy je těžké přijmout, že už není jejich roztomilou holčičkou. „Opakují mi, jak jsem byla krásná a dokonalá. Vážím si jejich názoru, ale já si myslím něco jiného,“ doplnila. Kvůli tomu s ní rodina už téměř nemluví a babička s ní nechce mít nic společného.
Lucy ovšem podotkla, že s tetováním nepřestane, dokud nezakryje poslední kousek kůže. Chce si nechat potetovat i prsty u nohou a nakonec možná zkusí i tetování bělma. „To je zatím jediné, čeho se bojím. Protože hrozí slepota,“ dodala. Ačkoli má špatné vztahy s rodinou, stále si stojí za tím, že tetování i rozpůlení jazyka bylo nejlepším rozhodnutím jejího života.