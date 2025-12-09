Kvůli extrémnímu vzhledu přichází o rodinu, měnit se ale žena nehodlá

Autor:
  8:19
Lucy Krasota z Německa už několik let svým vzhledem fascinuje své okolí i celý svět. Někteří lidé jsou nadšení, jiní naopak zděšení. A negativních reakcí se ženě dostává i od rodiny. Vlastní babička už s ní nechce mít nic společného. Přesto se tetování zbavovat nehodlá a pyšná je i na rozpůlený jazyk.

Je jí teprve jednadvacet let, ale za sebou už má desítky modifikací. Její jazyk je rozpůlený, tetování už raději nepočítá a stejně tak i piercingy. Za svou proměnu dala v přepočtu téměř milion korun. „Rodina s mou proměnou nesouhlasí od začátku. Nelíbí se jim tetování a v žádném případě neschvalují něco jako rozpůlení jazyku. Často jsme se kvůli tomu hádali. Moje babička nedokáže pochopit, že se její vlastní vnučka tak mění,“ uvedla žena.

Lucy kvůli extrémnímu vzhledu přijde o celou rodinu. Ačkoli jsou následky jejího jednání nepříjemné, stejně si odmítá tetování odstranit a chce žít podle svých pravidel. „Důležitá je má spokojenost,“ říká.
Lucy Krasota
Lucy Krasota
Lucy Krasota
9 fotografií

Ne vždy to v životě měla jednoduché. Potýkala se se šikanou, už ve dvanácti letech poprvé okusila drogy a její život prý nepřipomínal procházku růžovým sadem ani v nejmenším. Se vším se pak vyrovnávala po svém. A součástí hojení byla v jejím případě i návštěva tetovacího studia. Každé tetování je pro ni určitou terapií a neměnila by. „Všechna tetování mají skrytý význam a mám je z nějakého osobního důvodu. Nechávám si to pro sebe. Je to pro mě jako deník. Vím, proč jsem si je nechala udělat. Neznám jejich přesný počet, to už si nepamatuji, ale vím, proč jsem si je udělala,“ pokračovala.

Přestože rodině vysvětlovala, proč se rozhodla k tak radikálním změnám, nemohou se i tak stále s proměnou smířit. Pro maminku a babičku Lucy je těžké přijmout, že už není jejich roztomilou holčičkou. „Opakují mi, jak jsem byla krásná a dokonalá. Vážím si jejich názoru, ale já si myslím něco jiného,“ doplnila. Kvůli tomu s ní rodina už téměř nemluví a babička s ní nechce mít nic společného.

Lucy ovšem podotkla, že s tetováním nepřestane, dokud nezakryje poslední kousek kůže. Chce si nechat potetovat i prsty u nohou a nakonec možná zkusí i tetování bělma. „To je zatím jediné, čeho se bojím. Protože hrozí slepota,“ dodala. Ačkoli má špatné vztahy s rodinou, stále si stojí za tím, že tetování i rozpůlení jazyka bylo nejlepším rozhodnutím jejího života.

Vstoupit do diskuse (56 příspěvků)

Nejčtenější

Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší

Větší nohy si přála už od útlého věku. Až v dospělosti si svůj sen splnila.

Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by...

Modelka Imogen Anthony provokuje. Ráda se ukazuje téměř nahá

Jako vždy provokativní Imogen.

Čtyřiatřicetiletá modelka Imogen Anthony šokuje nejen na Instagramu. Miluje extravagantní modely, které mnohdy odhalují víc, než by bylo třeba. Ukazuje dokonalé tělo a fanouškům vždy vzkazuje, že...

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

I ženy vyššího věku milují sex, říká nejznámější milenka Velké Británie

„Nebudu se zahalovat jen kvůli věku. Lidé mají pocit, že starší ženy nemají...

Je jí sedmapadesát, ale už je babičkou a zároveň je považována za nejznámější milenkou Velké Británie. Gweneth Lee chce světu dokázat, že i ženy blížící se šedesátce stojí za hřích. „Každá žena si...

Americký sen Ushy Vance. Z dcery imigrantů druhou dámou Spojených států

Usha Vanceová a J. D. Vance během kampaně na Floridě (6. listopadu 2024)

Příběh Ushy Vance, úspěšné progresivní právničky, která se změnila v manželku republikánského politika stojící spolehlivě po boku svého muže, zatímco on haní imigranty i ženy, zároveň děsí i...

Kvůli extrémnímu vzhledu přichází o rodinu, měnit se ale žena nehodlá

Lucy kvůli extrémnímu vzhledu přijde o celou rodinu. Ačkoli jsou následky...

Lucy Krasota z Německa už několik let svým vzhledem fascinuje své okolí i celý svět. Někteří lidé jsou nadšení, jiní naopak zděšení. A negativních reakcí se ženě dostává i od rodiny. Vlastní babička...

9. prosince 2025  8:19

Péče podle kalendáře. V zimě pleť baží po zvláštním zacházení

V zimě netrpí jen naše tělo chladem, i pokožka křičí o pomoc. Vyslyšíte ji?

Je tu prosinec, z pohledu meteorologického první zimní měsíc. Naší pokožce je kalendář ukradený, zato ví, že už teď je jí zima, ofukuje ji vítr, trápí déšť a sníh. Zkuste jí tedy pomoci.

9. prosince 2025

Doba zkracování zimě navzdory. Tyto outfity diktují současné trendy

Zkrácená vesta není na zahřátí, ale pouze na efekt, o tom netřeba polemizovat....

Ačkoli se většina z nás v chladném počasí ráda zahalí do delšího střihu, a chrání tak všechna náchylná místa před prochladnutím, trendy jdou jinou cestou. Tato sezona se nese ve znamení zkracování!

9. prosince 2025

Mop i dědovy pantofle. Trend ošklivých bot nezmizí ani na jaře a v létě

Ze záměrně „ošklivých“ bot se v posledních letech stal módní standard, bez...

Ze záměrně „ošklivých“ bot se v posledních letech stal módní standard, bez kterého se neobejde žádná sezona. Světové značky ani tentokrát nezklamaly: podívejte se na nejbizarnější obuvní kreace z...

9. prosince 2025

Mějte kosti pod dohledem. Stačí pravidelný pohyb, dobré jídlo a slunce

ilustrační snímek

Kosti – taková obyčejná věc. Všichni víme, že je někde uvnitř máme, drží nás pohromadě… Paráda, kdo by je řešil? Střih. Přijde den, kdy si nějakou kost zlomíte zcela podivným způsobem a návrat do...

9. prosince 2025

Něco jedlého, něco praktického a něco pro radost. Tipy na dárky pro všechny

Ilustrační snímek

Štědrý den se blíží rychleji, než se ještě před pár dny zdálo, a vy pořád ještě nemáte dárky pro všechny, kterým chcete udělat radost? Nezoufejte, máme pro vás spoustu inspirace, která vám pomůže z...

9. prosince 2025

Čokoládové madlenky s bílou čokoládou

Čokoládové madlenky s bílou čokoládou
Recept

Střední

50 min

Nevíte, jaké cukroví upéct? Zkuste tyto čokoládové madlenky namáčené v bíle čokoládě. Všem budou...

Ve sto jedna letech je žena v kondici jako nikdy, cvičit začala nedávno

Málokdo je ve sto jedna letech v takové kondici jako tato dáma. Ačkoli ještě v...

Ińaxi Lasa ze Španělska bude zřejmě rekordmankou, pokud jde o věk a pravidelné návštěvy fitness centra. Je jí sto jedna let a je ve skvělé kondici. A to s posilováním začala až po devadesátce. Do té...

8. prosince 2025  10:25

Tlak v břiše, zežloutnutí i hubnutí. Jak poznat varovné signály rakoviny jater

Rakovina jater

Rakovina jater bývá v počátcích nenápadná a často se projeví až ve chvíli, kdy už bývá léčba složitá. Každoročně touto chorobou onemocní v Česku více než tisíc lidí, patří k nádorům s velmi vysokou...

8. prosince 2025  8:23

Příběh Hany: Manžel chce na Vánoce odletět za teplem, já z toho šílím

Ilustrační snímek

Většinou se s manželem shodnu na tom, jak budeme trávit volný čas nebo kam pojedeme na dovolenou. Nakonec, pokud se mi občas nějaký jeho nápad nelíbí, tak si prostě udělám jiný program. Ale co se...

8. prosince 2025

Smutné Vánoce maminek. O dárek si klidně řekněte, nechtějte dokonalost

ilustrační snímek

Je to celkem obvyklá situace. Děti se radují z dárků, manžel si pochutnává na salátu a matka rodiny sedí zhrouceně v křesle a pokouší se předstírat nadšení z dětského obrázku. Možná si potom někde v...

8. prosince 2025

Zaostřeno na dárky: tyto módní kousky rozhodně udělají radost

Vtipný měkký dárek? Určitě oděv nebo doplněk s vánoční tematikou. Pohodlné...

Vánoce se blíží, pomalu je třeba začít přemýšlet, co by se tak mohlo objevit pod stromečkem. Jistě se vám proto bude hodit pár tipů na ty nejkrásnější dárky.

8. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.