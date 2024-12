Matka s dcerou si hrají na dvojčata, vše dělají společně

„Hodně často se setkávám s tím, že nám lidé nevěří přirozenou krásu. Mají za to, že moje maminka musí mít plastiky. Nevěří, že ve čtyřiašedesáti letech vypadá tak skvěle. Asi za tím budou geny,“ uvedla dcera Dawn Cher.

Dawn každý den provádí obličejovou jógu a nedá dopustit na kvalitní krémy s arganovým olejem. Kromě toho je podle ní učiněným zázrakem obyčejný vitamín C, který si nechává aplikovat nitrožilně. „Cítím se skvěle, mladě a je mi dobře. Jsem vděčná za to, jak skvělý vztah mám s dcerou. Myslím, že máme něco unikátního. Přála bych to každé matce s dcerou,“ sdělila pro Nypost.

Pro mnohé je jejich chování nepochopitelné a málokdo si dokáže představit, že by s matkou trávil čtyřiadvacet hodin denně. Nemohou bez sebe být a všechny činnosti vymýšlejí společně. Jsou opravdu jako dvojčata. Nelezou si na nervy a jsou zároveň nejlepšími kamarádkami.

Když bylo Cher patnáct let, začala být matce velmi podobná. Od té doby se začaly stejně česat, líčit a oblékat. Cher je sice vdaná, ale žijí s matkou ve společném domě, takže se vidí opravdu každý den. S ohledem na to, že je ženou v domácnosti a nemusí chodit do práce, mohou být spolu nepřetržitě.