Dvacetiletá žena si rozpůlila jazyk a zamilovala se do tetování

Jen co oslavila osmnácté narozeniny a mohla si dělat vše podle sebe bez souhlasu rodičů, zamířila do tetovacího studia a objednala si termín na plastiku prsou. Hned poté následovalo rozříznutí jazyka a nasazení piercingů.

„Je mi teprve dvacet a na svém těle už mám padesát tetování. Rodičům se to nelíbí, neschvalují to a lidé na ulici na mě každý den civí. Ale upřímně? Je mi to jedno. Ať si každý myslí, co chce. Je to můj život a mé tělo a nemusím se nikoho ptát na jeho názor nebo čekat na povolení,“ sdělila.

O kompletní proměně začala uvažovat už ve třinácti letech. Jak sama uvedla, už tehdy snila o velkém silikonovém poprsí a piercingu. Zároveň jí bylo hned jasné, že si na svou vysněnou proměnu bude muset počkat až do osmnácti let, protože rodiče by jí nic podobného dříve nepovolili.

„Hodně jsem o všem přemýšlela, nebylo to impulzivní rozhodnutí. Byla to touha, kterou jsem měla několik let. Od patnácti let jsem toužila po rozpůleném jazyku. Vím, že to pro mnoho lidí není přijatelné a nerozumí tomu. A já to respektuji. Pro mě není přijatelné zase něco jiného. Každý jsme jiný a myslím, že na plnění vlastních snů není nic špatného,“ doplnila pro Whatsthejam.

Už nyní má nápad na několik dalších tetování i piercingů a těší se, jak nakonec bude mít potetované celé tělo. Vyhnout se chce jen potetovanému bělmu, protože má strach z možného oslepnutí.