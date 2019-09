Vysoké podpatky škodí zdraví víc, než jsme si mysleli, varují lékaři

Výsledky studie, na které se podílela také 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a univerzita Hacettepe v Ankaře, nejsou nijak překvapivé.

Časté nošení bot na vysokém podpatku může vést k poranění kotníků a vzniku vbočeného palce, ale také k chronickým bolestem v kříži, kolenou a dokonce i k bolestem hlavy.

Důsledky chůze na podpatcích vědci nově zkoumali pomocí ultrazvuku „Prokázali jsme, že dlouhodobé nošení vysokých podpatků působí negativně na strukturu Achillovy šlachy a způsobuje časné artrotické změny na kolenní chrupavce. A to i u mladých žen,“ vysvětluje MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství. Zatímco vyšší podpatky svým nositelkám škodí, nižší mohou naopak bolesti kloubů redukovat.

Doporučená výška podpatku je tři až čtyři centimetry. „Toto mírné zvýšení se doporučuje i u pacientů s bolestmi pat v důsledku přetížení, kteří mají takzvanou patní ostruhu. My našim pacientkám doporučujeme obuv na vysokém podpatku pouze výjimečně při zvláštních příležitostech,“ dodává lékař. Zdraví prospěšné však nejsou ani úplně ploché boty, jako například balerínky nebo široké tenisky, ve kterých noha „plave“.

Podpatky k lepšímu sexu?

Podle odhadů nosí vysoké podpatky pravidelně až čtyřicet procent žen v produktivním věku. Z estetického hlediska jsou nedocenitelné. Kromě přidané výšky opticky protáhnou figuru i tím, že nás donutí chodit vzpřímeně, díky čemuž vyniknou ženské přednosti, krok se sám od sebe změní z uspěchaného v ladně houpavý.

Nohy jako v bavlnce Obecně se dá říct, že vhodná obuv by měla poskytovat chodidlu dostatečnou oporu a tlumit nárazy chůze. Její tvar je ale pro každého individuální, záleží totiž na typu nohy. Jiné boty sedí egyptskému, řeckému, či římskému typu, chodidlům širokým nebo naopak úzkým. Není proto od věci probrat záležitost s podiatrem, tedy specialistou na nohy. Chodidla můžete jako prevenci proti kuřím okům a dalším nepříjemnostem každé ráno procvičovat a mírně protahovat, případně chodit čas od času naboso, nejlépe po jemných kamíncích, písku nebo mechu. Naopak chůze bez bot po asfaltu nebo dlažebních kostkách se příliš nedoporučuje.

Podpatky ve výšce okolo sedmi centimetrů mohou navíc podle jiné studie pomoci v sexuálním životě. Podle doktorky Marie Angely Cerrutové z italské Verony podporuje nošení takových bot zapojení svalů podbřišku a pánevního dna, které jsou pro sex těmi nejdůležitějšími.

„Studie naznačuje, že denní nošení přiměřeně vysokých podpatků by mohlo v ideálním případě nahradit i cvičení zaměřené na pánev,“ tvrdí Cerrutová. Otázka, zda nosit, či nenosit podpatky, se tak pro některé z nás může stát opravdu záludným dilematem.

Dalo by se říct, že podpatky ano, ale vyplatí se to s jejich výškou příliš nepřehánět. Bohužel v mnoha případech nemají ženy na výběr. Někteří zaměstnavatelé vyžadují vysoké podpatky jako pracovní dress code.

„Podle našeho názoru by se v těchto případech měla respektovat možná zdravotní rizika. V Kanadě byl v roce 2017 uzákoněn zákaz povinného vyžadování obuvi na vysokém podpatku zaměstnavatelem. K podobnému kroku již přistoupily například i úřady na Filipínách,“ říká MUDr. Kamal Mezian.

Například v Japonsku vznikla kampaň #KuToo, bojující proti vynucenému nošení podpatků. Její název odkazuje na známější hnutí #MeToo, využívá přitom téměř identické japonské termíny pro „botu“ (kutsu) a bolest (kutsū).

Poutač na boj proti vysokým podpatkům v Japonsku.

Za boty vyhazov

I v jiných zemích se ženy potýkají s tlakem od zaměstnavatelů vyžadujících denní nošení vysokých podpatků. Obrovská vlna solidarity se zvedla před čtyřmi lety v Británii v souvislosti s případem recepční Nicoly Thorpové, kterou zaměstnavatel poslal domů bez platu hned první den, co přišla do práce, protože na sobě neměla předepsané lodičky ve výše alespoň pět centimetrů. Nicole si to nenechala líbit a založila petici, kterou podepsalo 150 tisíc lidí.

Stovky žen pak v odpovědi na aféru sdílely na sociální sítě fotky svých nohou v balerínách na pracovišti. Pro vyšetření celé záležitosti zřídila britská vláda dvě speciální komise. Ty v krátkém čase dostaly stížnosti i na další kuriózní požadavky zaměstnavatelů. Nechybělo mezi nimi povinné barvení vlasů na blond nebo nošení odhalujícího oblečení.

Ostudu si uhnali i organizátoři filmového festivalu v Cannes. Na červený koberec v roce 2015 totiž nebylo vpuštěno hned několik žen, kterým „chyběly“ lodičky. Příští rok se po koberci prošla provokativně naboso samotná Julia Robertsová, aby na problematiku upozornila.

V nedávné době byly za svou „podpatkovou politiku“ kritizovány norské aerolinky, jejichž letušky musely donést potvrzení od doktora, že nemají nohy v pořádku, aby mohly nosit plochou obuv.



Před časem zkoušel kolega novinář vydržet celý den na podpatcích. Podívejte se na archivní video:

