Zlatá éra vycpávek. V 80. letech vysílaly signál ženské rovnoprávnosti

Pro 80. léta byl typický styl, který ženám umožňoval upevnit si autoritu v typicky mužském prostředí. Ve jménu emancipace se ženy zbavovaly zaoblených křivek a napodobovaly pánskou siluetu ve tvaru písmene Y – tedy úzký pas a velká ramena.

Zpěvačka Eva Hurychová v dobách své slávy. | foto: Archiv Evy Hurychové

Čím cílevědomější úmysly žena měla, tím větší byly i její vycpávky na ramenou. Jako by šlo o to nacpat molitan pod cokoli, co se nosí na horní polovině těla. Halenky, trika, svetry, saka, bundy i kabáty. Zpěvačky a herečky šly v těchto trendech v popředí. Nutno podotknout, že na fotkách jim to sluší.

Kult fitness

Stejně neodmyslitelná jako vycpávky byla pro 80. léta touha vypadat v nich dobře. A tak se kultem stala fitness centra, ve kterých se vyučoval vrcholně populární cvičební styl aerobik.

Cvičenky i cvičenci v legínách a lycrových body, s čelenkou na hlavě a návleky na zápěstích a holeních si mimo posilovny dodávali energii pojídáním zdravé stravy.

Elasťáky tehdy bylo možné potkat nejen v posilovně, ale i v obchodě nebo při vyzvedávání dětí ze školy. Nosily se dokonce na večerní události. Stačilo vzít si k nim delší košili s vycpávkami přepásanou například zlatým páskem nebo dlouhý svetr s třpytivými aplikacemi.

Legíny se doplňovaly lodičkami na nízkém podpatku zvaném kačenka či balerínkami do špičky. Důležitá byla také bižuterie. Plastová, velká a hodně barevná.

Vycpávky dotvářely siluety sak, triček či svetrů. Výhodné bylo mít samostatné vycpávky v různých barvách, a ty jen přendat do oblečení, které jste si právě brala na sebe. Přidělávaly se na suché zipy a tento zlepšovák držel opravdu dobře (často i tam, kde neměl).