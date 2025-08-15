Děláte tuhle chybu s parfémem? Proto vám nevydrží vonět ani do oběda

  8:00
Výdrž parfému není jen otázkou jeho složení nebo koncentrace vůně. Stejně důležitá je vaše pokožka, to, jak ji připravíte, a také způsob, jakým parfém aplikujete. A ano, existuje jedna zásadní chyba, kterou většina z nás dělá, aniž by si to uvědomovala a kvůli ní se připravujeme o hodiny vonné euforie.
Možná to znáte, ráno se navoníte, ale už po pár hodinách máte pocit, že vůně zmizela, zatímco vaše kamarádka voní i pozdě večer. Není to jen o tom, že ona nosí těžký ambrový parfém a vy lehkou citrusovou kolínskou. Klíčovou roli hraje typ pleti a její aktuální stav.

Mastná pokožka má v parfémovém světě jednu velkou výhodu, a to že vonné molekuly na ní drží déle, zejména ty jemné vrchní tóny, které ucítíte jako první. Naopak suchá, dehydratovaná kůže je pro parfém nehostinná, vůně z ní mizí rychleji, protože nemá co molekuly udržet. Rozdíl může být opravdu znatelný. Dobrá zpráva? I suchá pleť se dá na parfém připravit tak, aby výdrž i intenzita vůně vzrostly.

Začněte už ve sprše

Pokud chcete, aby parfém vydržel celý den, příprava začíná dřív, než vezmete flakon do ruky. Parfémovaná mýdla, sprchové gely a zejména tělové krémy nebo oleje ve stejné vůni jsou ideálním základem. Samy o sobě sice nevydrží vonět dlouho, ale v kombinaci s parfémem vytvoří efekt vrstvení, který výrazně prodlouží a zesílí vůni.

Pokud značka vašeho parfému nenabízí kompletní voňavou řadu, vyzkoušejte trik redakce Cosmopolitan a sáhněte po jakémkoli neparfémovaném hydratačním produktu, např. Lipikar od La Roche-Posay, nebo na pulzní body naneste tenkou vrstvu obyčejné vazelíny. Olejovitý film zajistí, že se parfém lépe „přichytí“ a bude se uvolňovat pomaleji.

Parfémáři radí aplikovat parfém na pulzní body, tedy zápěstí, za ušima, do ohybů paží a pod kolena. Teplo těchto míst vůni zesílí a prodlouží. A pozor na nejčastější chybu. Netřete navoněná zápěstí o sebe. Třením se naruší struktura vonných molekul a vrchní tóny se odpaří rychleji, než by měly. Lepší je parfém prostě nastříkat a nechat, aby ho na pokožce rozležet.

Vůně ve vlasech a na oblečení

Pro extra efekt můžete parfém lehce rozprášit i do vlasů. Ideálně na kartáč nebo z větší vzdálenosti, aby alkohol vlasy nevysušoval. Vůně se bude uvolňovat s každým vaším pohybem. Další trik? Nastříkejte parfém na oblečení, zejména na přírodní materiály jako vlna či kašmír. Na oblíbeném svetru ho ucítíte i po několika dnech.

Nová vůně, nový příběh. Od hříšně svůdných bílých květin po šťavnaté citrusy, které vás nabijí energií – redakce Cosmopolitanu vybrala ty nejžhavější novinky, které letos v parfumeriích najdete. Prolistujte naši galerii a objevte vůně, které vám zvednou náladu, přitáhnou komplimenty a možná i rozpoutají malou letní romanci.

