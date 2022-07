Od myrhy, přes vonné rukavičky po krásné flakony. Výlet do historie parfémů

Bez nadsázky lze říct, že parfém dělá člověka. Vůně je něco, co dotyčného nebo dotyčnou zkrášlí a zařadí do škatulky – může tak ukázat světu, kdo je, může čarovat. A to věděli už ve starověku.