„Je to všechno o extrémním sebeovládání. Lidé se mě zpočátku snažili rozesmívat, dělali vše pro to, abych se usmála. Když si něco usmyslím, vydržím, to, taková jsem. Takže jsem se ze všech sil snažila, abych se nesmála. A zvládla jsem to,“ uvedla žena.
Problém měla jen v případě, kdy byla se svou vlastní dcerou. Neusmívat se na malé miminko pro ni bylo velmi náročné. Ani tehdy ale svůj postoj nezměnila. A sama říká, že se to vyplatilo. Lásku a radost dokáže dávat najevo očima a její blízcí moc dobře poznají, zda je šťastná. Tvrdí, že vydrží držet vážnou tvář i v případě, že se jednou stane babičkou a na starost bude mít vnoučata.
Ačkoli její příběh zní velmi bizarně, prý se roky bez smíchu vyplatily, protože opravdu nemá vrásky ani dnes, kdy už jí táhne na šedesát let. I odborníci ze světa plastické chirurgie uvádějí, že pokud se člověk nesměje a nemračí, vrásky nemá. Nicméně kůže stárne všem a jednou povolí tak, že se vrásky vytvoří všem. „Alespoň jsem si mladistvý vzhled prodloužila. Sama jsem zvědavá, jak budu vypadat na sklonku života. Vím, že gravitace je neúprosná, tak se nechám překvapit,“ uvedla pro Daily Mail.
Mnozí ale říkají, že smích prodlužuje život. S ohledem na to, že se žena nesměje desítky let, už by snad ani neměla být mezi živými. „Nesměji se od ucha k uchu, ale jsem šťastná a raduji jsem. Jsem opravdu spokojená žena, nestresuji se, miluji život. Myslím, že i to je moc důležité. Na svět se usmívám ze svého nitra,“ doplnila. Málokdo by měl tak silnou vůli jako ona. Uvedla, že už ji oslovilo mnoho žen z celého světa, které se rozhodly jít stejnou cestou. I o návrhářce Victorii Beckhamové se říká, že se nesměje, aby neměla vrásky.