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Největší problém Čechů? Strach promluvit anglicky, tvrdí jazykový influencer

Veronika Pitthardová
Seriál   14:00

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Lektor angličtiny, autor projektu ProveEnglish a jazykový influencer Radek Provázek. (11. srpna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na sociálních sítích sledují jeho videa o angličtině statisíce lidí. Podle lektora Radka Provázka totiž většina Čechů nepotřebuje další učebnici gramatiky. Mnohem víc jim chybí sebevědomí, jasný cíl a odvaha udělat chybu. „Lidé mají často pocit, že musí mluvit perfektně, aby mohli začít. Ve skutečnosti je to přesně naopak,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
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Lidé často říkají: „Učil jsem se anglicky deset let a stejně neumím mluvit.“ Co jim na to jako lektor angličtiny odpovídáte?
Nejdřív je nechám mluvit. Ve spoustě případů totiž zjistím, že realita není zdaleka tak hrozná jako jejich vlastní pocit. Někdy si dokonce říkám, proč za mnou vlastně přišli, když mluví dobře. Samozřejmě se vždycky najde něco, na čem se dá pracovat. Ale největší změna nastane ve chvíli, kdy člověk zjistí, že ho nikdo nesoudí a že se nic nestane, když udělá chybu.

Rodilý mluvčí automaticky neznamená dobrý lektor. Naopak český lektor často dobře ví, s čím Češi nejvíc bojují. Sám si tím totiž prošel.

Radek Provázeklektor angličtiny

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