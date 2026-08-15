Lidé často říkají: „Učil jsem se anglicky deset let a stejně neumím mluvit.“ Co jim na to jako lektor angličtiny odpovídáte?
Nejdřív je nechám mluvit. Ve spoustě případů totiž zjistím, že realita není zdaleka tak hrozná jako jejich vlastní pocit. Někdy si dokonce říkám, proč za mnou vlastně přišli, když mluví dobře. Samozřejmě se vždycky najde něco, na čem se dá pracovat. Ale největší změna nastane ve chvíli, kdy člověk zjistí, že ho nikdo nesoudí a že se nic nestane, když udělá chybu.
Rodilý mluvčí automaticky neznamená dobrý lektor. Naopak český lektor často dobře ví, s čím Češi nejvíc bojují. Sám si tím totiž prošel.