V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace, nezabránilo československým ženám a dívkám v touze být trendy a šik. Lecos se řešilo metodou samo domo, výběr kosmetiky byl velmi omezený, ale železnou oponu sem tam překonaly i produkty ze západu. Podívejte se, jak jsme se dělaly krásné.
Nezbytnou součástí procesu tzv. „vodové“ bylo posezení v kadeřnické helmě (rok 1982).
Chodit k holiči nebo kadeřnici bylo rituálem, který si Čechoslováci dopřávali relativně často.
Pro šedesátá léta byly typické vysoce natupírované účesy a výrazné líčení očí.
Pokud žena neměla zrovna ukázkovou hřívu, dělala všechno možné, aby vytouženého účesu dosáhla svépomocí. Často ji k tomu stačily pouze natáčky, jindy jí pomohla kadeřnice či kadeřník.
Mikádo bylo praktické a velmi efektní.
K šedesátým letům patřily zejména natupírované účesy, které daly hodně práce. Do drdolu se údajně pro lepší objem někdy vkládala houska. Na snímku herečka Olga Schoberová
Vysoce vyčesané vlasy nosila také zpěvačka Eva Pilarová.
Pracné účesy se nenosily jen na společenské události, ale i do práce nebo do školy. Na snímku účastnice Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v roce 1960.
Velký objem musely mít nejen vlasy, ale také řasy. Zde si dámy často dopomohly těmi umělými.
V druhé polovině 70. let frčely kudrlinky a nejedna dívka a žena nosila i hotové afro. Třeba jako Petra Janů.
Kudrnatá Marie Rottrová v roce 1972 v době, kdy se začala věnovat soulu.
Sedmdesátá léta zaznamenala ozvěny hippie stylu i v socialistickém bloku, mezi ženami a dívkami frčely dlouhé zvlněné vlasy.
Znáte pojem mánička? Delší kadeře byly hitem také mezi nezávislými mladými muži, kteří tak nezřídka demonstrovali svůj postoj k režimu.
Slogan proti máničkám, kterému se dnes můžeme smát, byl brán v letech normalizace velice vážně. Snímek z roku 1973 je z libereckých kolejí VŠST.
Výroba punkového účesu v přírodě v roce 1986 (archiv Bobíka, z knihy Kmeny 0)
Kdo neměl v 80. letech trvalou, jako by nebyl. Bezúdržbové prstýnky si oblíbila i Lucie Bílá.
Trvalou ondulaci volila svého času také zpěvačka Iveta Bartošová.
Dara Rolins s trvalou na hlavě ve filmu Juraje Jakubiska Téměř růžový příběh (1990)
A jak vypadaly kosmetické prostředky, jejichž pomocí si ženy a dívky vylepšovaly vzhled? Na snímku například studená vlna Jita, výrobce Hlubna chemické výrobní družstvo Brno
Poznáváte některý z těchto produktů vlasové péče?
Lak na vlasy Taft do každého počasí
Lak na vlasy Lybar, Spolchemie Velvěty
Alpa, kterou proslavila především francovka, vyráběla i suchý šampon
Lak na vlasy Amica
I takto mohl vypadat šampon.
Suchý šampon Astrid
Reklama na vlasový regenerátor De Miclén
Péče o pleť, dekorační kosmetika a různé zkrášlovací procedury nechyběly ani v socialistickém Československu.
Na snímku z kosmetického salonu v Československých státních lázních v Mariánských Lázních nanáší kosmetička zákaznici pleťovou masku (rok 1970). A jaké značky měly naše maminky a babičky v kosmetickém stolku?
V roce 1966 vznikla ve Filmovém studiu Barrandov v Praze značka Dermacol, a to díky spojení barrandovských odborníků na filmový make-up a dermatologů z Ústavu lékařské kosmetiky. Jednou z osobností, které za značkou stály, byla Olga Knoblochová.
Oblíbenou socialistickou značkou kosmetiky byla i Regina.
V 80. letech a po revoluci představoval závan západního světa deodorant Impulse, který však ženy tehdy používaly spíše jako parfém.
Karlovarská koupel Ozal
Kolínská Živé květy z roku 1978
Voňavka Karlovarské květy, na svou dobu překvapivě příjemná vůně
Ta měla ve svém sortimentu výrobky tří nejznámějších světových firem – francouzské společnosti Christian Dior, Helena Rubinstein a anglickou Yardley.
Zákaznice si tak mohly za valuty nebo tuzexové poukázky bony pořídit produkty zpoza železné opony.
Záběr z francouzské expozice firmy Parfums Christian Dior na veletrhu spotřebního zboží Brno 69.
Namazat se před sluncem, to znamenalo sáhnout po Nubianu či Sahaře. Oba produkty jsou k dostání dodnes. Mléko na opalování Sahara OF 20
Krém na opalování Sahara
Reklama na Niveu z roku 1975
Tradiční krém na ruce Indulona
Kosmetický glycerin
Reklama na Niveu z roku 1974
Legendární mast na rty, která je ochrání před mrazy, ale i v létě před sluncem. Jelení lůj, Regina
Mýdlo s jelenem se vyrábí už od roku 1848, jeho „otcem“ byl ústecký průmyslník Johann Schicht.
Mýdlo s jelenem ze Severočeských tukových závodů
Prvořadé toaletní mýdlo s vůní šeříku
Šeříkové toaletní mýdlo
Bohatý sortiment mýdel
Ozalin na ztvrdlou kůži
Sprej na nohy FAN
