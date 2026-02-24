|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo
Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem
Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...
Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu
Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...
Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo
V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...
Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně
Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...
Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...
Odolala sexuálnímu nátlaku při natáčení, kdysi Salma Hayeková odmítla i Trumpa
Bylo jí pětadvacet, když přijela ze země Mayů a Aztéků do Los Angeles. Sotva dokázala přečíst cedule s názvy ulic, anglicky skoro nemluvila. A uspěla. Dnes patří mezi nejvlivnější osobnosti...
Slavní, kteří se rozhodli vyučovat děti doma
Domácí vzdělávání stále budí rozruch. Pro někoho je to nepřijatelné, jiní by zase nedali děti do normální školy. Podívejte se do naší galerie, které známé hvězdy se rozhodly pro své děti zvolit...
Influencerka varuje před otravou oxidem uhelnatým, málem přišla o život
Jednatřicetiletá nizozemská influencerka Valerie Gumsterová popsala děsivý zážitek, kvůli kterému skončila s manželem i dětmi v nemocnici. Stačilo málo a už by nebyli mezi živými. Přiotrávili se...
Další dítě, stěhování i volný čas. Hledání kompromisu ve vztahu může bolet
V každém vztahu může přijít chvíle, kdy se názor partnerů na důležité rozhodnutí rozchází. Pořídit, nebo nepořídit si druhé dítě, odstěhovat se, nebo přijmout novou pracovní výzvu, kvůli které ale...
Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo
V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...
Dopřejte si dotek něžnosti a přivolejte jaro růžovým šperkem
Růžová už dávno nepatří jen panence Barbie. Tento romantický odstín symbolizuje jemnost a ženskost, a podle všeho má dokonce schopnost hojit stará zranění a podporovat smíření.
Odolají času a jsou trendy. Toto jsou stálice šatníku, seznamte se
Móda je proměnlivá, přesto v ní najdeme kousky, které odolávají času a patří mezi stálice šatníku. Pořiďte si základní kousky, jež vám budou dobře sloužit mnoho sezon.
Osm šroubů v páteři mi změnilo život. Potíže s vyhřezlou ploténkou jsou pryč
Dlouhé roky trvající bolesti zad přivedly lékaře ORL až na operační stůl neurochirurga. Jako aktivní sportovec musel na čas úplně zastavit, protože mu každý pohyb začal činit nesmírné bolesti....
Transplantovaná ledvina vydrží i přes dvacet let. Česku chybí živí dárci, říká nefrolog
Ledviny jsou u člověka biologicky naprogramované na zhruba 120 let funkce. Tedy i ta od staršího dárce může po transplantaci vydržet celý život, říká přednosta kliniky nefrologie IKEM Ondřej Viklický.
Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu
Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Žena si vydělává díky plnění bizarních požadavků mužů
Když modelka Molly Stone dostala první bizarní požadavek od sledujícího, nejprve ho odmítla. Pak si ale uvědomila, jak dobře by si plněním bizarních přání mohla vydělávat. A dnes už se nad požadavky...
Slavné hvězdy, které našly lásku u známých sportovců
Spojení modelky a sportovce nebo jiné VIP osobnosti a sportovce je v šoubyznysu celkem běžný. Podívejte se do naší galerie na nejznámější páry, které se daly dohromady. Patří sem zahraniční i české...