Podzim ve vlasech. Jak zkrotit krepatění, zachránit objem a přežít čepice?

Vlhkost dokáže během chvíle změnit perfektně vyfoukané vlasy v matné chmýří. Řešení nezačíná u silné fixace, nýbrž u fyziky vlasu, chytrého pořadí péče a střídmého tepelného stylingu. Kadeřník Robert Starý popisuje přesné kroky, díky nimž zůstane povrch hladký, kořínky odlehčené a přidává tajný trik v boji proti zplihlým vlasů pod čepicí.
Vlhkost, déšť, čepice a nevyzpytatelné počasí. Podzim patří k těm obdobím, kdy vlasy ztrácejí lesk i tvar a působí, jako by se rozhodly žít vlastním životem. Krepatění, zplihlé kořínky, statická elektřina i mdlý odstín jsou přímým důsledkem vlhkého vzduchu, změn teplot a častého sahání po fénu.

„Vlas je hygroskopický, tedy přirozeně nasává vlhkost z okolí,“ vysvětluje kadeřník Robert Starý. „Porézní délky to dělají nejrychleji a zároveň nerovnoměrně – podobně jako houba, která se nasákne, ale schne flekatě. Výsledkem je povrch, který se zvedá, ztrácí lesk a začíná působit krepatě.“

Správné vrstvení produktů jako základ

A právě rovnováha mezi hydratací a ochranou je tím, co rozhoduje, zda účes během sychravých dní zůstane hladký, nebo se změní v chaos. Klíčem je proto vrstvení péče. Po umytí lehkým šamponem, který vyčistí pokožku hlavy bez zatížení, přichází kondicionér nebo maska pouze do délek.

„Po oplachu je důležité aplikovat leave-in produkty od nejlehčích po nejhutnější – nejprve hydratační mlhu, potom sérum, a nakonec olej či krém. Kořínky tak zůstanou nadýchané, zatímco délky získají potřebnou ochranu,“ dodává Robert Starý.

Tento postup připomíná pečující layering známý ze skincare a funguje i u vlasů – jednotlivé vrstvy uzamykají vlhkost, vyhlazují šupinky a zároveň brání nechtěnému zplihnutí pramenů.

Ilustrační snímek

Ingredience, které dělají zázraky

Na etiketách se vyplatí hledat aktivní složky, které opravdu fungují. Silikony, oleje a proteiny zůstávají osvědčenou trojicí. „Dimethicone nebo amodimethicone uhladí povrch vlasu a dodají mu lesk,“ vysvětluje kadeřník. „Arganový olej nebo coco-caprylate zase přinášejí pružnost a hebkost, zatímco hydrolyzovaný keratin vlasy posiluje zevnitř.“

Jen pozor na nánosy produktů – silikony, které se nevymyjí obyčejným šamponem, je třeba pravidelně odstranit detoxikační péčí, jinak vlasy po pár týdnech ztrácí objem i lehkost.

Další častou chybou bývá přemíra hydratačních složek. Humektanty, které vlhkost přitahují, fungují skvěle v suchém prostředí, ale ve vlhkém podzimním vzduchu mohou paradoxně situaci zhoršit. „Zjednodušeně řečeno – v létě hydratují, na podzim způsobí krepatění,“ říká s úsměvem Robert Starý.

„Proto je ideální kombinovat je s okluzivy, tedy látkami, které vlhkost uzamknou a zabrání jejím výkyvům. Olej nebo silikon tu nefungují jako nepřítel, ale jako izolační vrstva, která chrání strukturu vlasu před proměnlivým počasím,“ dodává.

Čepice nevyhrává: comeback objemu

Kromě produktů hraje zásadní roli i samotná technika fénování. Horký vzduch sice dokáže účes rychle upravit, ale také snadno přesuší vlas a naruší kutikulu. Doporučuje se proto volit střední teplotu a fén držet alespoň patnáct centimetrů od hlavy.

Proud vzduchu by měl směřovat po délce vlasu, nikdy proti ní. „Fén je váš přítel, když s ním zacházíte správně,“ říká uznávaný kadeřník. „Ideální je kartáč s přírodním vlasem nebo keramickým povrchem, který rozloží teplo a dodá povrchu jemný lesk. Při troše cviku pak dosáhnete efektu salonního vyfoukání i doma.“

Knoflíky, burgundské a archiv. Tyto beauty trendy letos ovládnou podzim

Ztráta objemu při nošení čepic a klobouků je další klasický podzimní problém, naštěstí má rychlé řešení. Stačí promasírovat pokožku hlavy, předklonit se a aplikovat suchý šampon nebo pudrový booster ke kořínkům.

„Dvě minuty a účes je zpět,“ radí Robert Starý. „Pro jemné vlasy se hodí pěnový volumizér, pro normální až hustší pudrový booster, a pro vlnité nebo silné vlasy texturizační sprej, který dodá objem i definici.“

Kudrny, statika a klid

Podzimní deště představují výzvu především pro kudrnaté typy vlasů. Voda ve vzduchu je paradoxně může zjemnit, ale také rozbít jejich tvar. Řešení spočívá v krémových texturách, nanášených do mokrých vlasů metodou „praying hands“. Sušení difuzérem na nižší teplotu nebo volné schnutí bez manipulace promění vlhkost ve spojence.

A aby se vlasy nenechaly zaskočit ani svetry či šálami, je dobré vyhnout se plastovým kartáčům, které podporují statickou elektřinu. Dřevěný nebo karbonový hřeben doplněný o mini sérum v kabelce zvládne zázraky během pár sekund.

Podzimní vlasy se nemusí nutně vzdát lesku a objemu. Stačí přemýšlet o péči jako o systému, ne o náhodném souboru produktů. Když pochopíte, co vaše vlasy v dané chvíli potřebují, vydrží krásné, ať prší, fouká nebo svítí slunce.

