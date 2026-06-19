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Na Neymara, prosím. Tito fotbalisté určují nejstylovější trendy u kadeřníka

Martina Procházková
Mistrovství světa 2026 není jen přehlídkou nejlepších fotbalových výkonů a světoznámých hvězd, ale také přehlídkovým molem pro vlasové trendy. Jak jinak totiž vyjádřit svou osobnost, když pobíháte po trávníku v dresu svého týmu? Podívejte se na neslavnější a nejvlivnější influencery s kopačkami na nohách, kteří ovlivňují to, co se v kadeřnictvích a u barberů dnes žádá. Který je podle vás nejstylovější?

Jestliže se podivujete nad tím, co si vaši muži žádají u barberů a s čím na hlavě přicházejí z holičství vaši teenageři, prostudujte si nejslavnější fotbalové hvězdy z letošního mistrovství a pochopíte. Neymar, Bellingham, Pogba... vybrali jsme pro vás deset nejvýraznějších fotbalových osobností, které nekompromisně určují poslední haircut trendy.

Brazilská legenda pokaždé jinak

Největší vlasový influencer ve fotbale poslední dekády? Jednoznačně Neymar

Žebříček fotbalových účesů bez Neymara? Nemožné. I když tento sošný Brazilec už patří mezi fotbalové matadory, jeho vášeň pro vlasové kreace zatím neuhasla, a tak je nevyčerpatelnou studnicí nápadů pro barbery i fanoušky, kteří na stříhání míří.

Ikonické číro, špagetové blond rasta copánky, ultramoderní střih s platinovými odlesky v čupřině a delikátně vyholeným zátylkem – tady hranice zjevně neexistují. Neymar se proto dá s klidem považovat za nejvlivnějšího vlasového influencera poslední dekády. A dlužno říct, že ať je to jakákoli barva, střih mohawk nebo třeba extravagantní vyholený vzor na zátylku, tomuto obličeji to sluší. Kromě fanoušků navíc inspiruje i své mladší kolegy.

Masový vzor a naprostý unikát

Španěla Cucurellu a jeho dlouhé kudrnaté vlasy povlávající na hřišti všemi směry nikdo nepřehlédne. V našem žebříčku si proto získal místo za svou originalitu a statečnost: protože každá dlouhovláska ví, jaké útrapy přináší sport s rozpuštěnými kadeřemi. A Cucurella to zvládá s důstojností – a drobnou elegancí, když krotí lokny čelenkou. Vysloužil si tak status muže s nejrozpoznatelnějším fotbalovým lookem na světě a dal naději klukům s vlnitými vlasy, kteří je přestali krotit a napodobují jeho styl.

To Jude Bellingam z anglického týmu je jiná káva. Naučil se ukázat své dokonalé rysy a zkrotil své afro do účesu „taper fade“ s perfektní linií kolem obličeje. Není nijak extravagantní, ani na hřišti nevyčnívá na dálku, ovšem je dokonale precizní a stal se tak jedním z nejkopírovanějších moderních střihů v generaci Z.

Bellingham je zkrátka ztělesněním elegance na hřišti i mimo ně. Žádná divočina, čirý luxus (podívejte se do fotogalerie).

Afro blond na druhou

Vyholené vzory a symboly, pastelové barvy, křiklavá blond a oblíbený střih mohawk. Pokud chcete najít fotbalistu, který dokázal proměnit střih na osobní značku, bude to jednoznačně Paul Pogba, který hraje za AC Monaco.

Vedle něj pak může směle kráčet jeden z nejsledovanějších hráčů turnaje Lamine Yamal (Španělsko), který je považován za superstar nastupující generace: dokázal totiž propojit svůj přirozený afro styl se sebevědomím. Mladá hvězda španělského týmu experimentuje s vlasy podobně jako kdysi Neymar a v poslední době si libuje ve světlých odstínech a výrazném stylingu: už víte, kdo teď diktuje trendy u holičů na celém světě? Jeho low drop fade s přirozenými, ostře řezanými konturami u čela a mikro kudrlinami je hitem mezi mladou generací.

Absolutní král proměn a novodobý Viking

Král fotbalových proměn: Antoine Griezmann

Kdo vypadá na hřišti snad pokaždé jinak? Pohledný Francouz Antoine Griezmann je považován za nekorunovaného, zato absolutního krále vlasových proměn. Vyzkoušel totiž už ledasco: rozvolněný polodlouhý střih v čelence, růžového i blond ježka, ale také třeba modrý přeliv: barev se tedy rozhodně nebojí. Na MS 2026 sice sází na styling o něco elegantnější, ale kdoví, s jakou barvou turnaj dohraje.

Obří Nor Ehrling Haaland je nepřehlédnutelný svou muskulaturou a postavou, ale také zcela výjimečným účesem. Sází totiž na zcela neokoukanou estetiku věrnou svému původu a na pažit přináší styl moderního Vikinga. Své dlouhé blond vlasy stahuje do ikonického man bunu – velmi upnutého nedbalého drdolu, nebo je nechává volně splývat, a spodní část hlavy má striktně vyholenou. Když drdol během zápasu rozpustí, vypadá na hřišti neskutečně majestátně.

Největší vlasový influencer ve fotbale poslední dekády? Jednoznačně Neymar
Největší vlasový influencer ve fotbale poslední dekády? Jednoznačně Neymar
Neymar v roce 2014
Největší vlasový influencer ve fotbale poslední dekády? Jednoznačně Neymar
80 fotografií

Brazilský experimentátor a milovník copánků

Vinícius Júnior reprezentující Brazílii nosí vysoký fade s výraznou texturou nahoře, což je dnes jeden z nejkopírovanějších střihů mezi mladými hráči v Jižní Americe i v Evropě. Brazilský kouzelník z Realu Madrid miluje experimenty a jeho poznávacím znamením jsou texturované dredy nebo kudrlinky na vrchu hlavy. Dokázal, že afro účes nemusí být nuda a kreativitě se meze nekladou, protože do dredů si často nechává vplést barvy (nejčastěji blond) nebo vyholit různé blesky a linie po stranách. Fotogenické!

Kdo na MS 2026 trochu šokoval své fanoušky, když opustil svůj tradiční dlouhovlasý look a přišel s originálními copánky corn rows, je Darwin Núñez reprezentující Uruguay. Údajně svým rozhodnutím řádně rozčeřil vody sociálních sítí.

V argentinském národním týmu je pak nepřehlédnutelnou módní osobností Rodrigo de Paul, který pravidelně střídá blond, platinové a výrazně stylizované účesy.

Matadoři módního stylu? Přece Ronaldo a Messi

Cristiano Ronaldo sleduje dění na trávníku.

Cristiano Ronaldo a Lionel Messi sice na turnaji také nechybějí, ale oba v posledních letech vsadili na fotbalovou klasiku a ničím extravagantním fanoušky neoslní: vynesli krátký, praktický sportovní sestřih).

Mladší generace je tak v oblasti vlasových experimentů spolehlivě zastínila. Ronaldo nikdy nebyl extravagantní, ale jeho precizní fade střihy a upravený vzhled ovlivňují mladé muže už téměř dvacet let.

Lionel Messi? Klasický comb-over s nízkým taperem, bez ostrého kontrastu funguje roky: je totiž nadčasový, sluší mužům od dvaceti do šedesáti let a velmi dobře odrůstá, takže není nijak zásadně složitý na úpravu. A to si chlapi cení.

Který z fotbalistů má podle vás nejlepší styling?

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