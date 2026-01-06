Jak jste se dostala k profesionálnímu líčení?
Bylo to úplnou náhodou. Studovala jsem střední školu návrhářství, po níž jsem šla na vysokou školu, která měla pořád něco společného s oblečením a kreativitou. Po čtrnácti dnech jsem ale skončila, protože bylo jasné, že mě to nebaví.
Už na střední škole jsem si udělala rekvalifikační kurz líčení. Jako dítě jsem dělala moderní gymnastiku. Tam jsem líčila ostatní děti, takže jsem k tomuto oboru měla blízko odjakživa. Od rodičů jsem měla k dispozici jakékoli vzdělání a v tom vidím veliké štěstí. Štěstí jsem měla i v tom, že mám strejdu, který se už v té době hodně zajímal o osobní rozvoj. To on mě donutil přemýšlet, co by mě opravdu bavilo, a došli jsme k tomu, že by to byl make-up. Jsem typ člověka, který chce, aby se všichni cítili dobře, a make-up je k tomu skvělá pomůcka.
Díky tomu, že strejda žije ve Vancouveru, kde je vyhlášená škola, mohl mi kurz make-upu zařídit tam. První měsíc jsem bydlela u něj a měla tam záchytný bod, což bylo super. Kurz trval něco málo přes rok. Školu jsme měli tři dny v týdnu. Zbytek týdne jsem v rámci školy sbírala pracovní zkušenosti jako focení, přehlídky nebo prodej kosmetiky.
V té době jsem také zažila svůj první fashion week a té práci jsem úplně propadla. Byly to neplacené práce, které mě ale vždycky posunuly dál. Líčili jsme se v rámci různých workshopů navzájem a já se tam hodně naučila. Na té škole byli lektoři, kteří opravdu něco dokázali. Líčili lidi na přehlídky, ale také herce do filmů a seriálů. Všechny tyto zkušenosti mi pomohly dostat se rychle do skupinky předních českých vizážistek.
Dala bych si pozor na produkty s hodně aktivními ingrediencemi, protože když se to přežene, tak si můžete pleť podráždit a bude to mít opačný efekt.
Nelákalo vás v Kanadě zůstat?
Ne, jsem introvert a mám ráda svoje prostředí. Nedávno jsem se vrátila z Tenerife, kde jsem dělala make-up pro reality show Love Island, a to pro mě bylo velké vystoupení z komfortní zóny. Mám navíc klisnu a ten měsíc, kdy jsem byla na ostrově, bylo nejdelší období, co jsem bez ní kdy byla. Hned na začátku jsem se zeptala, jestli bych si ji tam mohla vzít, ale bohužel to přes produkční neprošlo. (smích)
Koňařka, která líčí slavné osobnosti – to je zajímavá kombinace…
V práci jsem neustále s lidmi a pořád s někým komunikuji. Když jsem se svou klisnou, tak je to úplný protipól. Jsem špinavá, v přírodě a navíc s terapeutickým zvířetem. Mám ji čtyři roky a vůbec si neumím představit, že bych ji neměla.
|
Jedlá soda místo kosmetiky? Populární trend z TikToku může poškodit pleť
Jakou zkušenost vám přineslo líčení pro Love Island?
Bylo to hrozně zajímavé. Zkušenosti s líčením pro televizi i živé přenosy jsem měla už před tím, ale toto bylo jiné. Bylo tam hodně lidí a já nemám lidi úplně ráda. (smích) Je to pro mě součást práce, ale mimo ni nevyhledávám žádnou interakci.
Jsem navíc zvyklá pracovat každý den a na Tenerife jsem nebyla zdaleka tak vytížená jako obvykle. Snažila jsem se s tím nějak sžít a uvolnit se. Užívala jsem si krásy ostrova, ale občas jsem si říkala, že se trochu nudím. Zpětně jsem ale ráda, protože to byl jediný čas, kdy jsem si hodně odpočinula. Líčila jsem moderátorku Zorku Hejdovou a pracovala zhruba tři dny v týdnu, jeden celý den a dva večery. Po zbytek času jsem objevovala ostrov, hodně chodila a celkově si to i tak užila.
Jsem všeobecně stresař a cítím zodpovědnost vůči tomu, koho líčím. Na Tenerife to ale bylo o to víc, protože přenosy vidí miliony lidí a já chci, aby všechno bylo dokonalé. Trvalo mi, než jsem si rozmyslela, jak to budu dělat, jaké produkty budou fungovat. Jinak mohou líčení a vlasy působit v maskérně a jinak venku na zahradě, a hlavně pak už s tím nic neuděláte.
Taky jsem byla nesvá z toho, že se všechno zpožďovalo, na což normálně nejsem zvyklá. Nalíčila jsem Zorku a šlo se točit třeba až za hodinu. Takže já mezi tím chodím ze strany na stranu a ještě přemýšlím, co bych mohla udělat víc. Bylo mi z toho až špatně. Ale jinak to bylo samozřejmě senzační a myslím, že jsme to udělali krásné.
Máte krásnou pleť. Jak se o ni staráte?
Důležitá je hlavně péče. Pokud pleť není opečovávaná, tak na ni nebude fungovat ani make-up. Důležité je za mě dvoufázové čistění pleti. Dala bych si pozor na produkty s hodně aktivními ingrediencemi, protože když se to přežene, tak si můžete pleť podráždit a bude to mít opačný efekt. Často může být pleť například přeexfoliovaná, čili sedřená, takže není radno péči přehánět.
Důležitá je samozřejmě hydratace a používání SPF během celého roku. Sama dělám v péči málo kroků a nic razantního. Používám produkty podle toho, co zrovna pleť potřebuje. Snažím se to pozorovat, cítit a přizpůsobovat produkty například ročnímu období a používat je i podle počasí. Já sama si někdy udělám pečující den s maskou, ale všeho přiměřeně.
Jak se díváte na populární neinvazivní estetické procedury, jako je například aplikace botulotoxinu?
Přijde mi to super, ale samozřejmě všeho s mírou. Člověka by to mělo podtrhnout a vylepšit, ale ne změnit. Důležité je mít někoho, komu člověk důvěřuje a kdo ho třeba i zabrzdí. Sama mám paní doktorku, která mě v tomto případě usměrňuje. Ptám se: „Co bychom udělaly?“ a ona řekne, že nic. V tu chvíli nejsem ráda, ale vlastně jsem vděčná, že mě drží v mezích.
Chodila jsem na výplň rtů a teď už jsem dva roky nebyla a mám pocit, že je to pořád vidět, ale není to přehnané. Všechno je to o nějaké důvěře ke svému lékaři. Zákroky jako je mikrojehličkování nebo mezoterapie mi přijdou jako výborná prevence stárnutí a žena se tím udržuje. Je důležité ty kúry opakovat. Já sama teď přemýšlím, co budu dělat přes zimu a jak svůj vzhled podpořit.
Nechodím pravidelně na kosmetiku, ale snažím se to vyvážit dobrou domácí péčí. Myslím, že je ale super, když ženy na kosmetiku chodí, protože si tam i odpočinou. Já radši pojedu za koněm, než abych někde dvě hodiny ležela, ale ve finále je to relaxace, která má stejný efekt.
|
Mořská panna, želé i skleněné nehty. Trendy z TikToku, které nesmíte minout
Vy sama jste kromě výplně rtů podstoupila ještě nějaké estetické zákroky?
Zhruba od pětadvaceti let chodím na botulotoxinové injekce, které si nechávám aplikovat do čela. Hodně mluvím obličejem, mám výraznou mimiku, takže už jsem na čele začala vidět rýhu. Chodím jednou za šest až devět měsíců a dám si raději méně a za několik týdnů jdu na kontrolu a případně se to ještě připíchne. Ženy mi často píšou, že jim po takových zákrocích spadlo obočí nebo něco podobného. Já jim vždy říkám, že mají lékaři zavolat a přijít se ukázat. Ony mají tendenci nechat to být, ale to není dobře. Vždycky je lepší se zeptat, protože každému sedí něco jiného.
Když se od péče o pleť přesuneme k líčení, prozradíte, jaké budou vládnout trendy tuto zimu?
Trendy samozřejmě sleduji na Instagramu, ale jinak je při líčení klientů moc neřeším. Ať už líčím celebritu nebo neznámou paní, tak se řídím tím, co dané osobě bude slušet. Trendy beru jen jako inspiraci, ale vždycky je pojmu po svém. V létě se nosily hodně výrazné barvy na tvářích, ale samozřejmě ne každému se to líbí a ne každému to sluší. Můžete se podívat na video, vyzkoušet si to, ale určitě není třeba se trendů slepě držet. Důležité je, aby se v make-upu, který vytvořím, člověk cítil dobře.
Když k vám přijde klientka na líčení, podíváte se a hned víte, co by jí slušelo?
Vždy toho člověka nejdříve vyzpovídám. Základní otázkou je, jestli je žena zvyklá se líčit a co dělá, když se líčí. Někdy mi klientka řekne, že se moc nelíčí a najednou z toho vzejde deset produktů. Pak je žena, která použije řasenku dvakrát do roka. Tam pak musí být člověk opatrnější, aby klientka nebyla zklamaná. Aby neodešla a líčení si hned nesetřela, protože to na nic bude moc. Make-up je tady od toho, aby se člověk cítil sebevědomě. Někdo ho unese víc, někdo méně.
Ptám se, co bude mít člověk na sobě, jestli nosí šperky, což o vás řekne hodně. Někdy se stane, že přijde „šedá myška“, ale to sebevědomí v sobě kdesi má. Lidi mi často posílají obrázky toho, co se jim líbí. To je taky fajn, ale určitě to není zavazující. Hlavně u nevěst se často stává, že mi pošlou hodně obrázků s dvaceti produkty, ale ony jsou zvyklé dávat si tři, takže pak je třeba líčení zjednodušit.
Není to tak, že ženy, které nejsou zvyklé se líčit, by naopak s větším make-upem získaly i více sebevědomí?
S tímhle názorem úplně nesouhlasím. Myslím si, že člověk by měl pořád být sám za sebe. Konkrétně třeba na svatbě jsou lidé, kteří vás znají. Wow efekt je sice super, ale musíte být pořád poznat. Pořád to chcete být vy a ne nějaké sexbomba z Hollywoodu. Nevěst, které chtějí silný make-up se ptám, jestli to opravdu chtějí přepálit. Ráda je líčím něžně. Zvýrazňuji oči jemným líčením a velmi často vypadá hezky i to, když se oko projasní nalepovacími trsíky řas. Oko to jemně podtrhne a žena má najednou pocit, že je tam něco víc. A pak už nepotřebuje být tolik nalíčená. Důležité je také to, aby do sebe všechno ve finále zapadlo. Šaty, vlasy, květiny, make-up, ale i místo svatby.
Zmínila jste, že líčíte i muže. Jak něco takového probíhá?
Veřejně známé osoby, jako jsou třeba návrháři, upravuji na společenské akce. Líčím ale i neznámé muže například na firemní focení. Tam spíš řeším to, aby vypadali svěže a odpočatě. Zakryji jim například kruhy pod očima, začervenání kolem nosu, upravím jim obočí, ale je pro mě důležité, aby pořád zůstali mužní.
Na takovém líčení jsem více jako komfortní článek. Líčím méně, ale snažím se, aby se daný muž uvolnil a cítil se dobře. Potřebuji trochu nabourat brnění, které ti lidé mají, a to mluvím i o ženách. Pohybuji se v tom nejintimnějším prostoru člověka a na to není každý připravený a ne každý to má rád. Člověk musí jednat trochu v rukavičkách a poznat, jestli se to změní, nebo jestli ten člověk vlastně nechce být líčený. Pak nastupují komunikační schopnosti a věci, které mohou atmosféru zlepšit.
Důležité je, aby se člověk, ať muž, nebo žena, cítil při líčení dobře. Někdo si chce povídat, někdo ne. Někdo si chce líčení jen užít, protože měl těžký den a po půl hodině začne třeba sám o něčem mluvit. Člověk to musí vycítit. Sahám na toho člověka, jsem mu tváří v tvář a dělám něco, co třeba nikdy nezažil. To jsou věci, se kterými se dá hezky pracovat, ale je to zároveň dost náročné. Některé ženy, hlavně nevěsty, mi občas napíšou v noci a ráno už očekávají odpověď. Člověk nemá čistou hlavu, ale i tak si často uvědomím, jak moc svoji práci miluji.
Osobní zkušenost
Umění Elišky Matějíčkové jsem zkusila na vlastní kůži. Během půl hodinky mi vytvořila krásný a přirozený denní make-up, během jehož aplikace jsem se naučila i několik nových triků.
Nejdříve mi sjednotila pleť tekutým make-upem. Okolí pod očima projasnila korektorem, stejně jako oblast středu obličeje. Kleštičkami na řasy hezky otevřela pohled a na oči potom nanesla hnědé stíny. Eliščiným oblíbeným trikem je nanášet horní linku co nejvíce do řas, což řasy opticky zahustí. Stín mi nanesla i na spodní víčko a opticky tak zkorigovala tvar očí. Přestože v současné době jsou v módě různé odstíny řasenek, Eliška nedá dopustit na černou barvu, která podle ní nejlépe zvýrazní pohled. Obočí jemně zvýraznila stínem a tužkou dokreslila strukturu chloupků.
Známá vizážistka nedá v líčení dopustit na tvářenku, která dodá odpočatost, může oživit pleť, případně i zkorigovat tvar obličeje. V případě mého líčení zkombinovala broskvovou tvářenku a celý efekt ještě na závěr zvýraznila dotekem krémové tvářenky, pomocí níž dodala tváři svěžest a šťavnatost.
Na rty Eliška vždy používá konturovací tužku, kterou je i vybarví, čímž se prodlouží trvanlivost rtěnky. Na závěr nanesla rtěnku v jemném hnědém odstínu, který korespondoval se zbytkem líčení v teplých odstínech.