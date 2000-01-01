náhledy
Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se do galerie, které hvězdy přišly nečekaně o své blízké.
Country zpěvačka Kellie Picklerová přišla o manžela, kterému bylo teprve devětačtyřicet let. Spáchal sebevraždu a pro celou rodinu to byl obrovský šok.
I tanečnice Allison Holkerová přišla tragicky o manžela. Její muž Stephen Boss se také sám připravil o život. Choreografovi bylo pouhých čtyřicet let.
Herečka Michelle Williamsová se musela vyrovnat s tragickým odchodem partnera, herce Heatha Ledgera. V té době měli malinkou dcerku a jeho smrt přišla náhle a nečekaně. Předávkoval se drogami.
Zpěvačka Courtney Love přišla o lásku svého života kvůli sebevraždě. Její partner a otec její dcery, hudebník Kurt Cobain se zastřelil, když mu bylo sedmadvacet let.
Herec irského původu Liam Neeson tragicky přišel o svou ženu poté, co měla nehodu na lyžích.
Herečka Michelle Dockery přišla o partnera, kterému bylo pouhých čtyřiatřicet let. Příliš pozdě mu byla diagnostikována rakovina a jen o pár dnů později nečekaně zemřel.
Herec Keanu Reeves si prožil nesmírnou bolest, když jeho partnerka zemřela při autonehodě.
Herečka Jennifer Hudsonová tragicky přišla o matku, bratra a synovce. Zabil je bývalý partner její sestry kvůli žárlivosti.
Herečka Charlize Theronová přišla o otce poté, co ho v sebeobraně zastřelila její vlastní matka. Herečka uvedla už mnohokrát, že byl její otec násilník a extrémní alkoholik a smrt si zasloužil.
Herec Kelsey Grammer přišel tragicky hned o tři příbuzné. Při přepadení zemřel jeho otec, během potápění náhle jeho bratr a sériový vrah později zabil i jeho sestru.
Basketbalista Michael Jordan přišel o svého otce, kterého přepadli a zabili dva náctiletí kluci.
Herec Dylan McDermott přišel v pouhých pěti letech o matku. Zavraždil ji její tehdejší partner.
Herec a režisér Patrick Duffy přišel tragicky o oba rodiče. Když pracovali v taverně, dva ozbrojení muži je přepadli a zastřelili.
Režisér Roman Polanski přišel tragicky o partnerku i nenarozeného potomka. Herečka Sharon Tate byla zavražděna v pokročilém stádiu těhotenství.
Herec Mark Ruffalo přišel o svého bratra kvůli přestřelce v Los Angeles, které se jen náhodou účastnil.
Bývalá asistentka ředitele pro komunikace v Bílém domě Omarosa Manigaultová přišla jako malá holčička kvůli přepadení o matku. A později zemřel i její bratr, když ho napadl bývalý partner jejich sestry.
Modelka Meadow Walkerová tragicky přišla o svého otce herce Paula Walkera, který zemřel poté, co měl autonehodu. Neřídil, ale nedokázal se včas dostat z hořícího auta.
Herec Patton Oswalt přišel nečekaně o svou manželku poté, co měla v šestačtyřiceti letech srdeční příhodu. Nestihla včas dojet do nemocnice a zemřela.
Herečka Tiffany Thorntonová se musela vypořádat se ztrátou manžela, který zemřel poté, co automobilem sjel ze silnice a narazil do stromu.
Herečka Lea Michele přišla o partnera, herce Coryho Monteitha, když mu bylo jednatřicet let. Omylem se předávkoval drogami.
