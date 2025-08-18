|
Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit
Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu
Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.
Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří
Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...
Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově
Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...
Sexy na pláži? Inspirujte se modely herečky Niny Dobrevové
Šestatřicetiletá herečka Nina Dobrevová má dokonalou postavu, kterou se nezdráhá ukazovat v plavkách. Fotografiemi pak těší fanoušky, kteří její snímky v bikinách zbožňují. Podívejte se, co slavná...
Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla
Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč....
Žena vypadala jako těhotná, za velikost břicha ale mohla cysta
Čtyřiadvacetiletá Hollie Welhamová z Velké Británie měla břicho jako v devátém měsíci těhotenství. Nečekala ovšem potomka, ale v břiše měla obří cystu. Lidé jí gratulovali k požehnanému stavu a ona...
Léto ještě nekončí. Rozmazlujte svou pleť a dopřejte jí hydrataci
Ani jsme se nenadáli a jsme ve druhé polovině prázdnin. Máme před sebou ještě pár dnů, nebo už jen pár dnů? Ať tak či tak, čas si běží svým tempem dál. Zkuste ho alespoň trochu ošálit a s pomocí...
Mějte se ráda a poznejte svou cenu. Sebeláska vám prospěje
Vyjmenujte ty, které opravdu milujete. A teď schválně: Na kterém místě jste řekli sebe? Na prvním, nebo jste na sebe docela zapomněli? Chyba, zdravá sebeláska je v našich životech nesmírně důležitá.
Low carb dieta. Jak zhubnout bez odříkání ve 4 jednoduchých krocích
Tentokrát to dokážete! A co? Přece konečně opravdu zhubnout bez jojo efektu, zato s chutí a dobrou náladou. Ve čtyřech jednoduchých krocích se vám to určitě podaří.
Školní rok na jedničku. Jak nastavit kroužky, uklizený pokoj i dobu na mobilu
Ať už vám jde 1. září do školy malý, větší nebo už skoro dospělý potomek, tohle období se týká celé rodiny. Abychom vám ho co nejvíce usnadnili, oslovili jsme tentokrát odborníky z oblastí, které...
Já a Panna? Vždyť miluju chaos! Proč vám někdy vaše znamení připadá cizí
S astrologií na mě nechoďte! To, co by mělo být moje znamení, na mne vůbec nesedí. Také toto někdy říkáte, nebo jste prostě z podobného důvodu k hvězdným charakteristikám skeptičtí? Je pravda, že...
Meruňkové pohárky
Lehké
40 min
K přípravě tohoto lahodného dezertu vám postačí pár surovin.
Zasloužená siesta pro pleť i vlasy. S těmito pomocníky jim dopřejete
Horké a slunečné dny dokážou skvěle nabít energií, ale taky pořádně unavit. Inspirujte se svěžími novinkami, které dodají vzpruhu i zklidnění vaší pokožce a vlasům.
Klobouky jsou hit a k létu patří. Odvažte se a vyberte si ten nej
Nejenže plní funkci ochrany před sluncem, ale jsou i oblíbeným módním doplňkem. Nejrůznější pokrývky hlavy k létu patří stejně neodmyslitelně jako plavky. Ať už jste sportovní typ, nebo více tíhnete...
Příběh Majdy: Můj muž je buď v práci, nebo na mobilu. Je toto ještě vztah?
Když jsme se poznali, byl můj manžel okouzlující a společenský chlapík, do kterého se nešlo nezamilovat. Pořád jsme něco podnikali, potkávali se s přáteli, ale i sami dva jsme se nikdy nenudili. Pak...