Vyrazte do secondhandu. Vintage kousky z vás udělají módní ikonu

Téma udržitelnosti v módě přivádí stále více žen do secondhandů. Najdete zde nejen loňské kolekce, ale také vintage oblečení. Láká i vás pomyšlení na kousek, za který by se nestyděla ani prababička, navíc za pár kaček? Podívejte se, na co si dát při nákupu a stylingu ve stylu vintage pozor.