Steffi je 26 a Richardovi 29, žijí v kanadském Torontu, v bytě zařízeném ve vintage stylu, který perfektně zapadá k jejich šatníku. Oba milují vintage styl v oblékání a je to také způsob, jak se poznali. Jejich modelům autentičnost opravdu nechybí. Módu 20. let minulého století mají nastudovanou do sebemenších detailů.

Autor: Profimedia.cz