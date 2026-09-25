Bordó & camel Elegantně nejen do práce
Camel nebo také barva velbloudí srsti je teplá, světlejší zemitá neutrální barva, zatímco vínová vnáší do outfitu hloubku a sytost. Společně vytvářejí harmonický podzimní kontrast, který unosíte nejen během této sezony.
Obě zmíněné barvy jsou v módním světě vnímány jako symbol elegance a kvality. Kombinace vlněného blejzru a jednoduchých kalhot v camel odstínu s bordó svetříkem a minimalistickou koženou kabelkou působí luxusním a upraveným dojmem. Můžete také sáčko nahradit lehčím pláštěm nebo trenčkotem, pro neformální příležitosti zkuste i camel prošívanou delší vestu.
Podzimní barevné inspirace
Tip: Teplé zlaté šperky přirozeně propojují žlutohnědý podtón velbloudí barvy s červenofialovou hloubkou vínové a outfit krásně uzavírají. Pro větší kontrast můžete pod svetr obléci sněhově bílou košili.