Žena musí mít sebe na prvním místě, říká make-up artistka Vilma Baum

Zaručené triky, jak vypadat stále skvěle, od ní nedostanete. Vilma Baum i přes svoji profesi přední make-up artistky na tuzemské scéně dává obecná doporučení nerada, protože každému se líbí a vyhovuje něco jiného.

„Nejvíc krásnou mě dělá pocit svobody a štěstí. Zažila jsem, když nemáte ani jedno. Vnější krása se totiž vždy musí prolnout s tou vnitřní. Nejdůležitější pro mě je, jaká z člověka vyzařuje energie. Jaká je osobnost. Tu pak můžete zevnějškem a make-upem už jenom podtrhnout,“ říká.

Vilma Baum (42) Je make-up artistka a vlasová stylistka.

Narodila se ve Slovinsku albánským rodičům. Hovoří albánsky, slovinsky, anglicky, německy, španělsky, italsky, srbochorvatsky a česky.

Profesně působila na několika místech v Evropě a momentálně žije v Praze.

Zaměřuje se na fashion make-up, celebrity make-up, foto a TV make-up, má zkušenosti z televizních projektů, jako např. ze zahraniční StarDance.

Spolupracuje s módními časopisy, vede individuální kurzy, věnuje se poradenství, působí jako lektorka v Make-Up Institute Prague.

Má tři děti.

Více na jejím instagramu @vilmabaum

Narodila se ve Slovinsku albánským rodičům. „Měla jsem přísnou výchovu podle albánských tradic. V naší kultuře má dívka omezené možnosti, musí následovat daná pravidla. Pamatuji si, že už jako malá holka jsem milovala make-up. Díky němu jsem unikala z reality, která dusila moji rebelskou osobnost, a mohla jsem si představovat, že jsem někým jiným a žiju jinde,“ vypráví.

Rodiče jí podle zvyklostí v devatenácti letech domluvili sňatek, samozřejmě s albánským mužem, a Vilma tak měla poměrně jasně předurčenou budoucnost.

„Úkolem albánské ženy je především být krásná. Měla by reprezentovat úspěchy svého muže, pečovat o sebe a starat se o rodinu. Další funkce nejsou žádoucí.“ Vilma prý svoji úlohu zvládala na jedničku, říká dnes trpce.

Domluvené manželství nevydrželo a Vilma se navzdory tradicím a zvykům albánské kultury s manželem rozvedla. „Cítila jsem, že bude lepší, když si najdu nový domov a z Chorvatska, kde jsme s manželem v té době žili, odejdu do zahraničí. Ačkoli to znamenalo, že ztratím své poměrně slušné postavení a razantně se změní i moje finanční situace. Svoboda ale byla pro mě důležitější.“

Vilma se s dcerou a synem přestěhovala na Kanárské ostrovy. Musela se najednou postavit na vlastní nohy a uživit celou rodinu, takže začala pracovat jako make-up artistka, s čímž měla zkušenosti již z minulosti. Sama si nemohla dovolit nadále používat drahé krémy, a tak hledala alternativy, které by měly podobné složení, ale byly cenově dostupnější.

„Zpětně to vidím jako tu nejlepší školu. Porovnávala jsem luxusní kosmetiku s levnějšími produkty, zkoumala textury, testovala účinky, studovala aktivní látky. Díky tomu jsem se naučila, proč a jak co funguje.“

Po šesti letech se Vilma z Kanárských ostrovů přestěhovala na tři roky do Slovinska, kde se jí narodila nejmladší dcera, a poté se přemístila do Prahy.„Hledala jsem více pracovních příležitostí a chtěla pro děti zajistit lepší vzdělání. Vzpomněla jsem si na Prahu, kterou jsme kdysi navštívili s bývalým manželem. Tehdy jsem se zde cítila velmi dobře, okouzlilo mě, jak je krásná. Češi a Slovinci jsou si navíc povahově velmi podobní, takže jsem si řekla, že to zkusím.“

Začínat opět od nuly v cizí zemi nebylo jednoduché. Vilma se snažila co nejrychleji naučit česky a proniknout do mentality lidí. „Každý národ přemýšlí trochu jinak. Nikoho jsem zde neznala, takže jsem často vysedávala sama na zahrádce kavárny a pozorovala lidi, zejména ženy – jak se líčí, oblékají, chovají. Byla jsem překvapená, jak málo jsou odvážné, ačkoli jsou velmi krásné! Přišlo mi, jako by chtěly zapadnout, příliš na sebe neupozorňovat. Svou krásu často neumějí prodat.“

Své profesi se začala věnovat i v Praze a díky mnohaletým zkušenostem se brzy dostala k prestižním zakázkám pro módní časopisy nebo k líčení celebrit. „Dřela jsem opravdu tvrdě hlavně kvůli dětem, ačkoli mě prakticky neviděly doma. Věděla jsem, že musím vzít každou práci, abych si zde získala jméno.“

Dnes – po třech letech – patří Vilma Baum k nejlepším zdejším make-up artistkám, poskytuje osobní poradenství, vede kurzy líčení, spolupracuje s osobnostmi showbyznysu. „Moje profese není jen patlání barviček na obličej. Vždy se snažím klientovi dostat pod kůži. Nenuceným, ale cíleným dialogem zjistit, jakou osobnost mám před sebou, jak se ráda líčí, jaký make-up si představuje. Chci dosáhnout takového výsledku, aby jí zajiskřilo v očích, když se podívá do zrcadla. Moment, kdy takto zazáří, je důvod, proč mě moje práce tak baví,“ usmívá se.

Sama se líčí přirozeně, a jak říká, za make-up se dnes už neschovává, naopak jím oslavuje krásnou realitu svobody, kterou si kdysi vysnila. Jejím největším beauty tajemstvím je důkladná péče o pleť, které věnuje hodinu denně.

„Můj ranní rituál se skládá ze studené sprchy a sta oplachů obličeje ledovou vodou. Poté použiju několik svých oblíbených přípravků, které do pokožky vmasíruji pomocí guasha kamenů a zacvičím si obličejovou jógu.

Večerní péči si užíváme společně s mladší dcerou, zapálíme si svíčky, pustíme si šumění moře, a zatímco já si na pleť nanáším moji oblíbenou bio kosmetiku Klara Rott, osmiletá dcera si na sebe natírá dětské věci,“ směje se Vilma Baum.

Tipy na konkrétní produkty nedává jednoduše proto, že každý má jinou pleť a individuální potřeby. Obecně doporučuje za každých okolností (i když je pod mrakem) používat SPF ochranu a vybranou kosmetiku testovat alespoň osmadvacet dní, aby byly znatelné výsledky.

Jeden téměř zázračný lék na krásu ale přece jen má. Tím je úsměv a sebevědomí. „Žena by měla mít sebe na prvním místě. Naprosto se přijmout, chodit s hlavou vztyčenou a říkat si ‚jsem úžasná‘. Pak bude nejen krásná, ale i šťastná.“