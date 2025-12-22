Festival v Riu: Nahota i krásné kostýmy
Světoznámý karneval v brazilském Rio de Janeiru opět přinesl přehlídku dokonalých propracovaných kostýmů, ale také odhalených těl. Tanečnice si užívají sambu naplno a nebojí se ukázat ani své přednosti.
Žena se postupně mění ve vílu s prvky elfky
Někteří lidé se raději chtějí proměnit v nadpozemskou bytost, třeba jako Brianna Mary Shihadehová z USA, známá pod přezdívkou Flower. Odmala toužila být vílou nebo elfkou a v dospělosti si transformací plní ty nejtajnější sny. Nechala si i přepůlit jazyk a piercing má i na místech, kam by si ho jen tak někdo nedal.
Živoucí Barbie šokuje svým vzhledem
Žena našla svůj vzor ve zdánlivě dokonalých panenkách. V přepočtu přes sedm milionů korun už utratila Alicia Amira za úpravy svého vzhledu. Dřív nenápadná blondýnka, dnes žena s obřím poprsím a zvětšenými rty už nedokáže vyjít ven bez make-upu a vzhled je pro ni na prvním místě. Málokdo má však pro její posedlost krásou a růžové modely pochopení.
Kim Kardashianová bez tváře na červeném koberci
A pokud se vám nechce líčit, tak to můžete vyřešit po vzoru Kim Kardashianová. V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Dámy vynesly luxusní róby, ale našly se i outfity, které spíše zvedly obočí módních kritiků. Podívejte se, kdo a v čem na akci dorazil.