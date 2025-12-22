VIDEA ROKU 2025: Plastiky, piercing i nahota. Móda, která vám vyrazí dech

Móda nezná pravidla, ale hranice vkusu a přešlapu je velice tenká. Ani letos tomu nebylo jinak a zaznamenali jsme pár zajímavých módních výstřelků, které navíc mnohdy nejsou levné. V přepočtu miliony korun už třicetiletá žena z Číny utratila za proměnu svého vzhledu, aby vypadala jako robot. Říká si Dalaotian a věří, že je od robotů k nerozeznání. Naučila se speciální pohyby, dokáže udržet „kamennou“ tvář a lidé na ulici nevěří, že se opravdu jedná o člověka.

Festival v Riu: Nahota i krásné kostýmy

Světoznámý karneval v brazilském Rio de Janeiru opět přinesl přehlídku dokonalých propracovaných kostýmů, ale také odhalených těl. Tanečnice si užívají sambu naplno a nebojí se ukázat ani své přednosti.

Žena se postupně mění ve vílu s prvky elfky

Někteří lidé se raději chtějí proměnit v nadpozemskou bytost, třeba jako Brianna Mary Shihadehová z USA, známá pod přezdívkou Flower. Odmala toužila být vílou nebo elfkou a v dospělosti si transformací plní ty nejtajnější sny. Nechala si i přepůlit jazyk a piercing má i na místech, kam by si ho jen tak někdo nedal.

Živoucí Barbie šokuje svým vzhledem

Žena našla svůj vzor ve zdánlivě dokonalých panenkách. V přepočtu přes sedm milionů korun už utratila Alicia Amira za úpravy svého vzhledu. Dřív nenápadná blondýnka, dnes žena s obřím poprsím a zvětšenými rty už nedokáže vyjít ven bez make-upu a vzhled je pro ni na prvním místě. Málokdo má však pro její posedlost krásou a růžové modely pochopení.

Kim Kardashianová bez tváře na červeném koberci

A pokud se vám nechce líčit, tak to můžete vyřešit po vzoru Kim Kardashianová. V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Dámy vynesly luxusní róby, ale našly se i outfity, které spíše zvedly obočí módních kritiků. Podívejte se, kdo a v čem na akci dorazil.

