V každém věku můžete být hvězdou fitness
S novým rokem přicházejí i nová předsevzetí a právě Monica Bousquetová je důkazem toho, že nikdy není pozdě začít. Žena se až po padesátce pustila do cvičení a ve svých dvaašedesáti letech vypadá skvěle. V mládí bojovala s nadváhou, teď si dokonce troufne na fitness soutěže a ke svému překvapení také vyhrává. „Je to jen o nastavení mysli. Dokáže to každý, kdo je zdravý,“ tvrdí.
Muž je po zákroku v Mexiku nový člověk
Plastické úpravy jsou čím dál populárnější i u mužů. Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají, a musel si dokonce udělat i nové doklady. „Z Mexika jsem se vrátil jako někdo jiný,“ smál se.
Žena je závislá na svém obřím poprsí
Menagerie Verre alias Foxy otevřeně přiznává, že je závislá na zvětšujícím se poprsí a od rána do večera nedokáže myslet na nic jiného než právě na svůj hrudník. Její obsese se začala projevovat, když byla v pubertě a nedovede si už představit život bez obřích ňader. „To by můj život skončil,“ říká.
Britka si nechala růst vousy, přijde si víc ženská
Jsou ovšem i lidé, kteří nechtějí popírat svoji přirozenost. Čtyřiatřicetiletá Bethany Burgoyne z Velké Británie před šesti lety dospěla k rozhodnutí, že už nechce skrývat vousy a extrémní ochlupení a vyhodila všechny žiletky. Za pár dnů měla na bradě plnovous a na nohách i v podpaží dlouhé chlupy. A nyní už by své pravé já neměnila. „Cítím se volná,“ říká.