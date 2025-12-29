VIDEA ROKU 2025: Plastické zákroky a radikální životní proměny

Kdo by nechtěl mít postavu snů? Někdy je ovšem potřeba nejen na sobě zamakat, ale také sáhnout hluboko do peněženky. Například pětadvacetiletá Karol Rosalinová z Kalifornie měsíčně utrácí v přepočtu zhruba třiadevadesát tisíc korun pouze za trenéra, který má na starosti její zadek. „Týdně udělám dva a půl tisíce dřepů, rozhodně mě nešetří,“ vtipkovala. Pod drobnohledem je i o ohledně stravy. „Je to vojna,“ říká.

V každém věku můžete být hvězdou fitness

S novým rokem přicházejí i nová předsevzetí a právě Monica Bousquetová je důkazem toho, že nikdy není pozdě začít. Žena se až po padesátce pustila do cvičení a ve svých dvaašedesáti letech vypadá skvěle. V mládí bojovala s nadváhou, teď si dokonce troufne na fitness soutěže a ke svému překvapení také vyhrává. „Je to jen o nastavení mysli. Dokáže to každý, kdo je zdravý,“ tvrdí.

Muž je po zákroku v Mexiku nový člověk

Plastické úpravy jsou čím dál populárnější i u mužů. Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají, a musel si dokonce udělat i nové doklady. „Z Mexika jsem se vrátil jako někdo jiný,“ smál se.

Žena je závislá na svém obřím poprsí

Menagerie Verre alias Foxy otevřeně přiznává, že je závislá na zvětšujícím se poprsí a od rána do večera nedokáže myslet na nic jiného než právě na svůj hrudník. Její obsese se začala projevovat, když byla v pubertě a nedovede si už představit život bez obřích ňader. „To by můj život skončil,“ říká.

Britka si nechala růst vousy, přijde si víc ženská

Jsou ovšem i lidé, kteří nechtějí popírat svoji přirozenost. Čtyřiatřicetiletá Bethany Burgoyne z Velké Británie před šesti lety dospěla k rozhodnutí, že už nechce skrývat vousy a extrémní ochlupení a vyhodila všechny žiletky. Za pár dnů měla na bradě plnovous a na nohách i v podpaží dlouhé chlupy. A nyní už by své pravé já neměnila. „Cítím se volná,“ říká.

Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Ve spolupráci
Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku –...

29. prosince 2025

Novinky v prevenci u lékaře 2026. Největší změny čekají lidi po 40

ilustrační snímek

Od začátku roku 2026 platí novinky v preventivních prohlídkách u praktických lékařů a také změny ve screeningových programech pro včasný záchyt některých závažných onemocnění. Změny se týkají všech...

29. prosince 2025

Toxický rodič způsobuje dětem traumata. Tato znamení vám napoví

Ilustrační snímek

Slovem toxicita se často plýtvá. Výstižnější termín bychom však hledali jen těžko. Toxický může být vztah, šéf nebo partner. Zkrátka ten, jehož přítomnost nás ničí. A co když je takový dokonce rodič?

29. prosince 2025

Bořka trápí vzácná genetická nemoc, kterou má jen pět lidí v Česku

S maminkou byl Bořek v lázních už třikrát.

Sluníčko mu vadí. Nadměrně se mu odlupuje pokožka. Nemůže sníst cokoli, protože má potravinou alergii i histaminovou intoleranci a bolí ho každý pohyb. Bořek je jedním z pěti lidí v Česku, kteří mají...

29. prosince 2025

Adaptogeny jsou pomoc při stresu. Vybrat ten správný není tak těžké

Vnitřní konflikty mohou nastat, když máme k něčemu rozporuplné pocity, jednáme...

Když starosti přerůstají přes hlavu, tonoucí se i stébla chytá. Pomůže, když se chytí – někdy doslova i stébla – adaptogenů, chytrých přírodních „boosterů“. Jejich funkci přibližuje klinická...

29. prosince 2025

29. prosince 2025

Horoskop na přelom roku. Co vás čeká na konci starého a začátku nového?

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

29. prosince 2025

Člověče, nezlob se jako zbraň v boji s demencí. Odbornice radí, jak prožít zdravé stáří

Premium
Renata Prokešová Bradáčová

Renata Prokešová Bradáčová se dlouhodobě věnuje boji s demencí seniorů. Nástupu příznaků se snaží bránit i hrou. Buďte v kontaktu s lidmi, neseďte doma u televize, to je mor, říká v rozhovoru pro...

28. prosince 2025

Brnění i slabost ruky? Nepodceňujte příznaky syndromu karpálního tunelu

Ilustrační fotografie

Syndrom karpálního tunelu, jednu z nejčastějších civilizačních nemocí dnešní doby, se rozhodně nevyplatí podceňovat. Koho nejčastěji postihuje a jak si s ní poradit?

28. prosince 2025

28. prosince 2025

Když slova léčí. Tyto věty vaše blízké zahřejí a pomohou

Už jste dnes zavolala nejlepší kamarádce? Ne? Tak to urychleně napravte.

Víte o tom, že cokoli řeknete, může druhému pomoct, nebo uškodit? Zjistěte, která slova jsou léčivá, a využijte jich ve prospěch svých vztahů i zdraví vašich blízkých.

28. prosince 2025

Rychlá móda jako smutný odkaz Vánoc. Kde končí měkké dárky, které nechceme?

Bristký umělec Jeremy Hutchison ve své tvorbě upozorňuje na dopady fast fashion...

Možná jste i letos dostali nevhodný dárek a už tušíte, že poputuje do kontejneru na textil. Nebo jste si koupili další vánoční svetr, který jste na sobě měli dohromady jen několik hodin. Statistiky...

28. prosince 2025

