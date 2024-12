VIDEA ROKU 2024: Celebrity v průhledných outfitech i modelky bez šatů

Napěchované dekolty a tanga Katy Perry

Udílení Billboard Women in Music se neslo ve znamení hlavně černých outfitů, odhalených napěchovaných dekoltů a několika bizarních modelů. Například zpěvačka Katy Perry v rudých šatech se šněrováním, za které by se nemuseli stydět v sado-maso salonu, ukázala tanga.

Krásky na přehlídce bez šatů a v lepicí pásce

Žádné plavky, prádlo ani oblečení. Jen páska! Tento jedinečný koncept zdůrazňuje krásu ženského těla a zahaluje pouze intimní partie. Modelky předvedly odvážné „páskové modely“ a svá dokonale tvarovaná těla, často vylepšená estetickými zákroky.

Odhalené outfity Biancy Censori

Přítelkyně rapera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) je známá svým stylem „oblečená neoblečená“ a snaží se šokovat svými outfity, kamkoli přijde. Její odhalování vadí například i provozovatelům restaurací, kteří je nechtějí pouštět do svých podniků.

Přehlídka kostýmů na festivalu v Riu

Legendární každoroční karneval v Rio de Janeiru se opět ukázal ve své kráse. Obdivuhodné kostýmy, povozy i dokonale vymodelovaná těla byly téměř nadpozemskou přehlídkou pro všechny zúčastněné. Podívejte se na některé sexy krásky, které se během karnevalového průvodu lidem ukázaly.

Celebrity, které si oblíbily průhledné modely

Doby, kdy se lidé zahalovali, jsou dávno pryč. Dnes je „in“ ukázat co nejvíc, vzbudit co největší pozornost a proslavit se. A je jedno, za jakou cenu. To si asi říkají i mnohé známé krásky, které se nebojí ukázat ňadra na jakékoli veřejné akci.