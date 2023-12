VIDEA ROKU: Lesk a bída showbyznysu. Plesknutí přes prsa a jiné nepřístojnosti

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Jak to teď ovšem zformulovat na aktivistku, která vtrhla polonahá na pódium Avril Lavigne? Avril rozhodně netrpí celebritní fóbií z běžného lidu a tak aktivistku poslala do patřičných míst a navíc jí pleskla přes prsa.

Stalo se ve čtvrtém kvartálu tohoto roku, ale mezi ty nejlepší perly z ročníku to rozhodně patří. Roman Ondráček byl údajně kvůli duševnímu onemocnění v indispozici, a tak to na křtu Michala Davida skutečně jiskřilo. Smýkání s Michalovou manželkou a vulgarity nemohly chybět.

Co slovo, to perla. Dvojnásobně to platí u slov vyřčených z úst pornohereček. Sex mě při natáčení vůbec nebavil, tvrdila Daisy Lee před kamerami televize Óčko. Věříte jí? Nejde jen o falešné uvědomění, aby vás veřejnost začala brát trochu vážněji?

Megan Fox se každý rok odhaluje více a více. Nechává se také patřičně vylepšovat a své půvaby se rozhodla maximalizovat na nejvyšší možný level. Kolikrát se to letos definitivně rozešla s Machine Gun Kellym? Že je Amerika stále zemí neomezených možností? Co se prezentace na červeném koberci týče, rozhodně.

Všichni hlasatelé „Free Britney“ se v roce 2023 museli nejednou kousnout do jazyka, když na vlastní oči viděli, co je schopná bývalá popová princezna zveřejňovat na svých sociálních sítích. Synové se k ní také moc nemají a Britney by si rozhodně měla přiznat nejeden problém.