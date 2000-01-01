náhledy
Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává stále více fanoušků a obraty rostou. Současná návrhářka ovšem nebyla vždy považována za hodnou následování. Připomeňte si její módní vzlety a pády.
Autor: Profimedia.cz
Z členek skupiny Spice Girls byla Beckhamová (tehdy ještě Adamsová, vpravo), přezdívaná Posh Spice, považována za tu nejméně ulítlou. Typické pro ni byly černé minišaty a lodičky na vysoké jehle. V roce 1994, kdy byla skupina založena, svou uniformu sháněla v obyčejných buticích. Éra značkových kousků přišla až později.
Autor: Profimedia.cz
David Beckham a Victoria Adamsová se vzali v červnu 1999 po dvouleté známosti. „Posh and Becks“, jak je překřtila média, na přelomu tisíciletí nosili zásadně sladěné modely.
Autor: Profimedia.cz
Těmi nejslavnějšími jsou kožené komplety značky Gucci, které vynesli (poněkud paradoxně) na Versace party v Londýně v roce 1999. Victoria přiznala, že jde o fotku, která ji „dodnes straší“.
Autor: Profimedia.cz
K módě měla Victoria Beckhamová vždy blízko. Několik přehlídek absolvovala jako modelka. Třeba v roce 2003 odchodila na londýnském týdnu módy show pro designérku Marii Grachvogelovou.
Autor: ČTK
Tento model označila sama Victoria Beckhamová za jeden ze svých pádů. Psal se rok 2003 a britská zpěvačka ujížděla na lesklých materiálech, velkých, blýskavých špercích, měla napletené vlasy, umělé nehty a v prsou implantáty, které dlouhé roky popírala.
Autor: Profimedia.cz
Pojem „večerní šaty“ jí v roce 2004 ještě mnoho neříkal. V psychedelickém žlutém modelu se spolu s otcem Anthonym Adamsem (vpravo) vydala do Royal Albert Hall na balet Labutí jezero.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo by si dnes vzpomněl, že na společenské akce chodila Victoria Beckhamová jako víla Amálka. Poloprůhledné šaty nápadné barvy bychom jí snad ještě mohli prominout, sladěné boty, kabelku a šál těžko. Rok 2005.
Autor: Profimedia.cz
V prvním desetiletí nového milénia byly v módě bokové kalhoty. Victoria Beckhamová chtěla jít natolik s dobou, že si je neodpustila ani na sjezdovce ve francouzských Alpách.
Autor: Profimedia.cz
Čeho Victoria Beckhamová nejvíce lituje? Vsadíme se, že hodin strávených v solárku, kde získávala opálení, které jí neslušelo. Bylo jí něco málo přes třicet, vypadala však o dekádu starší.
Autor: Profimedia.cz
Rok 2007 byl Victoriiným nejdivočejším, tedy alespoň co se módy týče. Na předávání hudebních cen MTV se vypravila v mini zebřích šatech s růžovou podprsenkou, které působily notně kolotočově.
Autor: Profimedia.cz
Její modely z této doby bychom mohli označit téměř za vulgární. Jedinou útěchou je módní návrhářce snad jen fakt, že tehdejší móda obecně nebyla příliš vkusná a divně se oblékali všichni.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2008 začala Beckhamová stále častěji nosit poměrně jednoduché, jednobarevné věci. I mezi ně se však dokázal nevkus vloudit. Třeba v podobě chlupaté deky, která „zdobila“ záda jinak hezkých pouzdrových šatů.
Autor: Profimedia.cz
Stejnojmennou módní značku založila Victoria Beckhamová v roce 2008. Od té doby nosí především kousky své vlastní výroby. A ačkoliv již velmi záhy měla přehlídky na světových týdnech módy, její firma se roky potýkala s červenými čísly.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvy solária byly minulostí a novou oblíbenou barvou Victorie Beckhamové se stala černá. O nadčasových kreacích ovšem ještě nebylo řeči. Vše včetně účesu bylo odrazem své doby. Rok 2009.
Autor: AP
Jednoduchý styl, kterého se ve víceméně nezměněné podobě drží dodnes, si Victoria osvojila kolem roku 2010. Od kýčovitých kreací, které nosila jako zpěvačka, nadobro upustila. Stala se z ní byznysmanka, čemuž podřídila i svou image.
Autor: Profimedia.cz
Její novou uniformou byly bílé košile, černé kalhoty, kašmír, vlna, hedvábí a přirozený vzhled, co se účesů i líčení týče. Victoriiným krédem se stala nadčasovost. Díky tomu jen těžko poznáme, že fotka pochází z roku 2012.
Autor: Reuters
Ve znamení jednoduchých siluet a základních barev se začaly nést i Victoriiny večerní šaty. Smetanová toaleta, kterou v roce 2014 oblékla na Met Gala, pochází z její vlastní dílny.
Autor: AP
Dnes zaujímají velké místo v jejím šatníku kalhotové kostýmy. Jako správná Britka sahá často po tvídu. Většinou neopomene sluneční brýle, pro které má, jak sama přiznala, již dlouhá léta slabost.
Autor: Profimedia.cz
Victoria Beckhamová vlastní rozsáhlou sbírku vintage slunečních brýlí a kabelek Hermès. Jsou to často jediné doplňky, kterými ozvláštňuje své outfity. Na blýskavé šperky si už totiž dávno nepotrpí.
Autor: Profimedia.cz
Jen výjimečně sáhne Victoria Beckhamová po zdobnějším modelu. Jeden oblékla na oslavu svých padesátin v roce 2024. Připomínal zelenkavé šaty, které vynesla v roce 2005, a které najdete v galerii výše. Troufáme si ovšem říct, že tato róba zestárne lépe.
Autor: Profimedia.cz
V listopadu 2025 pasoval král Karel III. Davida Beckhama na rytíře. Jeho manželka jej doprovodila opět v charakteristicky jednoduchém tmavomodrém modelu. Tentokrát ho ovšem, jak káže dobrý mrav, doplnila kloboučkem s francouzským závojem.
Autor: Reuters