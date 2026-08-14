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Velkým prsům sluší tmavé barvy a výztuž. Takto řeší léto 14 celebrit

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  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: instagram.com

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
20 fotografií
Jaké plavky zvolit na letní dovolenou, pokud máte větší prsa? Jestli nechcete vyrazit na nuda pláž, vyplatí se sáhnout po střihu, který bude dobře vypadat a zároveň všechno udrží na svém místě i při první větší vlně. Inspirovat se můžete také celebritami. Často volí horní díly s kosticemi, širší ramínka nebo jednodílné modely. Podívejte se, co nosí slavné ženy a které z jejich triků můžete využít i vy.
Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové kampani ukazují, jak důležitou roli hraje u většího poprsí správná konstrukce. Základem bývá pevnější podprsenková opora – ideálně kostice nebo alespoň pevná guma pod prsy – doplněná širšími, nastavitelnými ramínky a kvalitním, pružným materiálem, který dobře drží tvar.
Iva Kubelková sáhla i po odvážnějším bezramínkovém střihu. Ten ovšem oceníte spíš při relaxaci u bazénu než při koupání v rozbouřeném moři.
Eva Perkausová zvolila dvojdílné plavky s pevnější oporou pod prsy. Výhodou je i tmavší odstín – u většího poprsí bývají lichotivější právě tmavé nebo syté neutrální barvy, například námořnická modrá, olivová, černá, písková nebo právě vínová.
Ornella Koktová zvolila výrazné motivy a lesklý materiál. Právě tyto prvky mohou poprsí opticky ještě zvětšovat.
20 fotografií
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