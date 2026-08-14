Velkým prsům sluší tmavé barvy a výztuž. Takto řeší léto 14 celebrit
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Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody
V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...
Sexy bikiny princezny Leiy splnily sen mužských diváků. Herečka je nesnášela
Princezna Leia, jedna z hlavních postav Hvězdných válek, byla brána jako silná, důstojná hrdinka. V třetím díle původní trilogie se ji ovšem tvůrci rozhodli svléknout do titěrných měděných bikin....
Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky
Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?
Chcete snížit cholesterol? Těchto třicet potravin zařaďte do jídelníčku
Vysoký cholesterol nebolí, přesto postupně zvyšuje riziko aterosklerózy, infarktu či mrtvice. Jeho hladinu přitom může výrazně ovlivnit i to, co máme každý den na talíři. Podívejte se na 30 potravin,...
Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci
Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....
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Hubnutí pomocí takzvaných „injekcí na hubnutí“ už dávno není jen výsadou hollywoodských celebrit. Přípravky jako Mounjaro využívá stále více lidí a teď přichází další novinka. Wegovy s účinnou látkou...
Velkým prsům sluší tmavé barvy a výztuž. Takto řeší léto 14 celebrit
Jaké plavky zvolit na letní dovolenou, pokud máte větší prsa? Jestli nechcete vyrazit na nuda pláž, vyplatí se sáhnout po střihu, který bude dobře vypadat a zároveň všechno udrží na svém místě i při...
Myslíte, že oči chrání každé sluneční brýle? Častý omyl může poškodit zrak
Prudké světlo nás přiměje přimhouřit oči nebo odvrátit hlavu. Ultrafialové záření ale nevidíme, přesto může dlouhodobě poškozovat zrak. Jak se liší běžné oslnění od působení UV záření a proč samotná...
Neteře princezny Diany i modrá krev z Monaka. Aristokratky kralují i módě
Módní svět má nový fenomén – mladé aristokratky, které propojují královský původ s luxusními značkami, přehlídkami i sociálními sítěmi. Vedle hereček a influencerek dnes udávají trendy také...
Sedm důvodů, proč posilovat záda a hrudník. Chráníte tím i srdce
Při posilování se často soustředíme na nohy, břicho nebo hýždě. Vědci ovšem upozorňují i na další partie, které bychom neměli přehlížet. Zdravější svaly zad a hrudníku například podle nové studie...
KVÍZ: Jen málokdo zvládne všech 50. Poznáte, kdo a kde řekl tyto filmové hlášky?
„Furt jenom králíka.“ „Sem se mi dívejte!“ „Protřepat, nemíchat.“ Jak moc se orientujete v českých filmech a znáte špeky z komedií? A jak zběhlí jste v hláškách ze zahraničních filmů? Je to součást...
Slunce, horko a sex. Jak léto ovlivňuje naši touhu a proč na muže působí odlišně
Víc slunce, světla, volna, fyzických aktivit i příležitostí k seznámení. A naopak míň svršků a stresu. To všechno může na první pohled působit jako ideální kulisy pro aktivnější sexuální život. Jenže...
Nechávají si lámat zdravé nohy. Za pár centimetrů platí miliony
Místo nového účesu nebo tetování několikaměsíční léčba, berle a chirurgicky přerušené kosti. Na sociálních sítích přibývají lidé, kteří si nechávají prodloužit zdravé nohy, aby získali několik...
Bývalá žena basketbalové legendy se ráda předvádí. V 52 letech má co ukázat
Larsa Pippenová je známá americká televizní hvězda, podnikatelka a bývalá manželka legendárního basketbalisty Scottieho Pippena. Proslavila se především účinkováním v reality show The Real Housewives...
Nemocné dítě daleko od domova. Kdo mu předepíše léky a kolik za ošetření dáte
Nemoci a úrazy u dětí nejsou nic příjemného ani pro rodiče. V době dovolených je navíc může zkomplikovat to, že lékař, u kterého jsou děti registrované, je daleko. Kam můžete přijít s nemocným...
Prodej chaty 68 m2, Dvůr Králové nad Labem - Žirecká Podstráň
Žirecká, Dvůr Králové nad Labem - Žirecká Podstráň, okres Trutnov
3 790 000 Kč
Budíte se v létě vedrem? Na vině může být matrace a zadržování tepla
Tropické noci s sebou přinášejí převalování, neklidný spánek a probouzení v krůpějích potu. Málokdo si však uvědomuje, že za nočním horkem nestojí jen vysoká teplota vzduchu v místnosti. Zásadním...
Tělo prozradí víc, než si myslíme. Víte, jak se projevuje stres, jak strachy?
Nejde o dramatický zlom ani náhlý kolaps. Psychická nepohoda často přichází tiše a nenápadně. Únava, horší spánek nebo ztráta radosti z věcí, které jsme dříve milovali, mohou být signály, že naše...