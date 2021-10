První pomoc pro dmoucí ňadra. Co oblékat, když k vám byla příroda štědrá

Současný módní svět nemá téměř žádné mantinely. Kombinují se mezi sebou různé vzory a materiály, ženy „v letech“ si bez obav mohou dovolit extravagantnější modely. Nicméně existují jistá oděvní pravidla, která jsou ku prospěchu nositelky a váží se na daný typ postavy. A my se teď zaměříme na siluetu, kde dominantou jsou ňadra.



Základ úspěchu

Pokud máte velké poprsí, je nezbytné umět si vybrat správný typ a velikost podprsenky. Určitě nesázejte jen na svůj dojem. Právě v tomto směru ženy mnohdy chybují. Bohužel u objemného hrudníku vás taková chyba může nejen bolet, ale také se vymstít na kráse.

„Větší prsa si oporu zaslouží nezávisle na tom, kde právě jste a co děláte. Jsou totiž mnohem těžší, a tak na ně logicky působí mnohem větší gravitace. Podprsenka jim výrazně ulehčí, a tak vaše poprsí zůstane hezky pevné a kůže nebude povislá,“ radí Markéta Lojdová z Astratex.cz.



Na podprsence velmi záleží. Vhodný model nejenže poskytne plnou oporu ňadrům, uleví také od bolesti zad a nedeformuje poprsí.

Pamatujte, že poprsí by mělo být celé v košíčku podprsenky. Není přípustné, aby se například v oblasti podpaží tvořily bochánky a ňadro vylézalo byť jen částečně ven. Pro úlevu šíje a zad vybírejte modely se širokými podloženými ramínky. Vyšší by měla být i středová část mezi prsy.

Možná se vám zdá logické vybírat kousky vyztužené drátkem, ale dnes i nevyztužené varianty nabízejí vysoce kvalitní oporu vhodnou i pro ženy mimořádně obdařené.

Tip: I když si myslíte, jak jste správně odhadla velikost podprsenky, přesto zajděte za profesionály. Nemusíte se stydět. Bra expertky totiž už něco viděly a právě ony jako jediné vám mohou pomoci vhodně určit nejen velikost ňader, ale také s vámi vybrat ideální oporu, se kterou budete spokojená.



Kam se hrabe Macocha

Výstřih tak hluboký, že okem nemáte šanci dohlédnout na jeho konec, to je typický prvoplánový módní počin. Zkuste ubrat na lacinosti. Velkým poprsím zaujmete i v běžných basic řadách svršků.

Ač je výstřih do písmena V pro vás ten vůbec nejlepší, neměl by být hlubší než do poloviny hrudní kosti. Poprsí by nemělo působit, že každou chvilkou vypadne.

Máme pro vás ovšem špatnou zprávu, (pod)zimní nezbytnost v podobě upnutého roláku a stojáčku budiž vám zapovězena. Právě tyto kousky až příliš zdůrazní poprsí, a to i tehdy, když vyberete černou variantu. Roláky totiž celkové zkracují šíji a celou horní polovinu těla opticky zmohutní.

Ošemetným nešvarem jsou moderní propínací svetříky, nejhůře ve zkrácených délkách.

Dalším ošemetným nešvarem jsou moderní propínací svetříky, nejhůře ve zkrácených délkách. U svrchních částí oblečení se celkově snažte vyhýbat jejich zapínaní. U halenek a topů pozor na zúžení těsně pod prsy. Naopak příjemný soulad dodá postavě přepásání v pase, ideálně v linii s pupíkem, či zavinovací kousky.

Hrubý úplet mnoho žen zbožňuje, vy však vybírejte spíše jemnější pleteninu, která nebude tvořit balónový efekt. Jak tušíte, poprsí tím ještě více vynikne. Ne také řekněte všem svetrům, které jsou směrem dolů nabírané a tvoří nelichotivou „bublinu“.

Velkým přítelem bude jednoduchý kardigan z nepříliš objemné pleteniny.

V jednoduchosti je krása

Oděvy, které mají zdobné prvky v oblasti ňader, okamžitě pošlete dále do světa. Především ty s blyštivými aplikacemi, které přitahují pohledy. Volánky se sice hojně pro velké poprsí nedoporučují, ale pokud máte v garderobě model s jedním velkým volánem, bez obav ho vynášejte. Drobné vrstvené kanýrky jsou ovšem velkým přešlapem.



Světlé tóny mají údajně rozšiřovat, tak tomu ale vždy není. Naopak, béžová i bílá jsou hitem tohoto podzimu a budoucí zimy. Bez obav si oblékněte tento trend, jen velkou barevnou plochu rafinovaně „rozbijte“.



Takový praktický a slušivý kardigan, svrchní košile neboli shacket či oversize sáčko v délce pod zadeček s tmavými klopami bude trefou do černého.

Masivní šperky poutající na dekolt přenechte dámám s menším poprsím. Nejhorším výběrem jsou pak řetízky s přívěsky končící v těsné blízkosti prsou. Ani moderní kaskádovité vrstvení ve vašem případě není vhodné. Využijte velké šály a plédy, ale ne nákrčníky. Hřejivé pleteniny vkusně zamaskují ňadra, zároveň si budete držet chlad dále od těla.