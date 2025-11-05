„Měla jsem několikrát plastiku prsou. Zvětšovali mi je silikonovými implantáty. Také mám plastiku zadku. Ten jsem si také nechávala zvětšovat silikonovými implantáty, aby bylo mé tělo souměrnější právě kvůli větším ňadrům. Lituji jen plastiky nosu, která se nepovedla. Každý den bojuji s dýcháním, z nosu mi teče i v době, kdy nemám rýmu. Navíc jsem na ni šla jen kvůli tlaku okolí a chirurga, přitom jsem svůj původní nos měla ráda. V jeden moment mi došlo, že už to tak dál nechci, že už je toho moc,“ uvedla žena.
První plastiku si nechala udělat už v osmnácti letech. Spokojená ale nebyla, protože ňadra byla výrazně nesouměrná. Jedno bylo výš a druhé níž. Navíc nebyla stejně velká. Následovaly tedy další a další zákroky a dnes říká, že by si každý měl dobře rozmyslet, zda vůbec plastiku chce nebo potřebuje.
„Po druhé plastice jsem byla se svým tělem spokojená a neměla v plánu další zákroky. Jenže jsem byla ve vztahu s mužem, který byla plastikami posedlý. Chtěl, abych měla ještě větší ňadra. Velká prsa ho fascinovala a nutil mě jít do další plastiky. Dnes už nerozumím tomu, proč jsem poslechla někoho jiného, když se to týkalo mého těla,“ sdělila pro Daily Mail.
Lituje peněz, které do plastik dala a také času, který věnovala následnému hojení po operacích. Místo toho by to ráda vzala zpět a věnovala se spíš dětem. Měla několik spoluprací, takže ne všechny plastiky musela financovat. Zároveň jí vylepšený vzhled vydělal dost peněz díky spolupracím na Instagramu a mohla tak zaplatit i léčbu pro svého nemocného tatínka. Přesto plastiky považuje za nejhorší rozhodnutí. Navíc jí ňadra začala po třicítce růst sama.
„Já už čas nevrátím, ale vy byste se možná mohli zamyslet, jestli opravdu plastiku tak nutně potřebujete. Dopředu říkám, že život vám to nezlepší. Je to jen ve vaší hlavě. Pokud nepřijmete sebe, nebudete šťastní. Musíte se mít rádi hlavně vy. Já jsem se nakonec dočkala chvíle, kdy ňadra začala víc růst sama. Kéž bych to věděla, všechno by dnes bylo úplně jinak,“ myslí si.