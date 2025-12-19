Dárek s přidanou hodnotou
Původní význam vánočního dárku by měl být hlavně symbolický, mnohdy však plní dárky hlavně praktické funkce a využívají se jako příležitost obměnit stárnoucí elektroniku a zařízení domácnosti. V současné době nejvíce rezonují dárky, které přesahují hranice běžných domácích spotřebičů, jsou vkusné a současné užitečné, protože zvyšují komfort našeho života a umožňují nám o sebe pečovat.
Proč pečovat o vlasy?
Vlasy jsou jedním z prvních signálů, který ženy i muži vysílají ke svému okolí. Dotvářejí náš styl i životní postoj. A čím více péče jim věnujeme, tím více nás odmění. Jejich zdraví, lesk, jedinečné kouzlo jsou pak odrazem času a energie, která je jim věnována a kterou pak samy vyzařují.
Proč se vlasy při špatném sušení lámou
Kosmetické vlasové přípravky, balzámy, masky, šampony a kondicionéry poskytují výživu podle typu a struktury vlasů. Minimálně stejně velkou péči si však zaslouží i následná úprava, protože kvalita sušení pomáhá např. proti zacuchávání, lámání nebo třepení konečků.
Během sušení by se také vlasy neměly přehřívat a ztrácet přirozenou vlhkost, a naopak by si měly udržet hladkou strukturu a lesk. Konečný styling má také obrovský vliv na výslednou podobu účesu. Rovné vlasy, letně krepatý účes, ležérně elegantní vlny, každý typ obličeje i styl oblékání chce zkrátka jiný look.
Moderní technologie šetří vlasy i čas
Tak jako má chytrá elektronika s každou generací propracovanější funkce, podobně je tomu i s péčí o vlasy. A čím lepší technologie, tím lepší péče. Jako každá éra, má i současnost také své vlasové trendy, ještě důležitější jsou ale zářivé, zdravě vypadající vlasy, které odrážejí vnitřní harmonii a pozitivní energii. Prioritou v péči o vlasy je dnes tedy minimalizovat poškození vlasů během sušení a stylingu.
- Krátká doba sušení
Mokré vlasy jsou velmi náchylné na krepatění a při vysoušení se hodně poškozují. Klíčová je tedy rychlost vysoušení, díky které se snižuje poškození způsobené teplem a která pomáhá zachovat strukturu a hydrataci vlasů.
- Keramické prvky
Mnoho moderních žehliček a fénů používá keramické topné prvky či keramické povrchy, protože keramika je šetrnější než kov a přispívá k rovnoměrnému rozložení tepla, aby nevznikala tzv. horká místa. Rovnoměrné prohřívání chrání vlasy před přesušením, zejména při častém používání. Vlasy jsou pak hladké a mají jemnější texturu.
- Studený vzduch jako finální ochrana i fixace
Funkce studeného vzduchu, běžná u kvalitnějších fénů, pomáhá uzavřít vlasovou kutikulu po sušení. To přispívá nejen k lesku a udržení tvaru, ale i k vyšší odolnosti vlasového vlákna vůči dalšímu poškození.
- Ionizační technologie
Relativně nová je pak ionizační technologie. Fény na vlasy, ale i žehličky a kulmy s ionizační funkcí generují negativně nabité ionty, které neutralizují pozitivně nabité molekuly vody ve vlasech. Voda ve vlasech se pak mění na menší kapičky a rychleji se odpařuje i bez vysoké teploty. Negativní ionty také během úpravy utěsní kutikulu a udrží vlasy přirozeně hydratované a lesklé. Ionizace navíc snižuje statickou elektřinu a díky její neutralizaci jsou vlasy méně zacuchané a nafouklé.
Výsledek jako ze salonu
Vytvořit doma nadýchaný a nenápadně precizní účes, jaký si nosíme z kadeřnictví, není vůbec snadné. Kvalitní fény na vlasy vybavené moderními technologiemi však nejsou výsadou pouze profesionálů, ale čím dál tím dokonalejší fény, kulmy a žehličky jsou k dipozici i pro domácí použití.
Například vysokorychlostní fén Sencor umožňuje rychlý styling před odchodem do práce. Kulmofény Sencor se pak využívají k vytvoření přirozených vln a vyměnitelné nástavce zase vytvářejí hladký účes nebo větší objem, difuzér definuje vlny a kudrny. Pro větší komfort v rámci domácí péče o vlasy byl vyvinut tzv. coanda efekt pro samonatočení vlasů ve dvou směrech, který zvyšuje pohodlí při úpravě účesu i výsledný efekt.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Sencor.