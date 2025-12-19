Vaše krása si to zaslouží! Fény a styling na vlasy jsou praktický dárek, který ocení každá žena

Autor:
Ve spolupráci   13:30
Péče o vlasy rozhodně nekončí u vlasové kosmetiky. Fény, žehličky a kulmy jsou luxusní i praktický dárek, který má i hlubší význam. Šetří čas a přispívá k pohodlí a sebevědomí!
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dárek s přidanou hodnotou

Původní význam vánočního dárku by měl být hlavně symbolický, mnohdy však plní dárky hlavně praktické funkce a využívají se jako příležitost obměnit stárnoucí elektroniku a zařízení domácnosti. V současné době nejvíce rezonují dárky, které přesahují hranice běžných domácích spotřebičů, jsou vkusné a současné užitečné, protože zvyšují komfort našeho života a umožňují nám o sebe pečovat.

Proč pečovat o vlasy?

Vlasy jsou jedním z prvních signálů, který ženy i muži vysílají ke svému okolí. Dotvářejí náš styl i životní postoj. A čím více péče jim věnujeme, tím více nás odmění. Jejich zdraví, lesk, jedinečné kouzlo jsou pak odrazem času a energie, která je jim věnována a kterou pak samy vyzařují.

Proč se vlasy při špatném sušení lámou

  • Příliš vysoká teplota narušuje vlasovou kutikulu a vysušuje vlasové vlákno, které pak ztrácí pružnost.
  • Dlouhá doba sušení v kombinaci s teplotou je pro vlasy nejvíce zatěžující.
  • Statická elektřina způsobuje zacuchávání vlasů a mechanické poškození.
  • Nerovnoměrné zahřívání vytváří tzv. horké body, kde dochází k lokálnímu přehřátí a oslabení vlasové struktury.
  • Bez studeného vzduchu na vysušení vlasů nedojde k uzavření vlasové kutikuly, vlasy jsou pak sušší, matnější a náchylnější k lámání.

Kosmetické vlasové přípravky, balzámy, masky, šampony a kondicionéry poskytují výživu podle typu a struktury vlasů. Minimálně stejně velkou péči si však zaslouží i následná úprava, protože kvalita sušení pomáhá např. proti zacuchávání, lámání nebo třepení konečků.

Během sušení by se také vlasy neměly přehřívat a ztrácet přirozenou vlhkost, a naopak by si měly udržet hladkou strukturu a lesk. Konečný styling má také obrovský vliv na výslednou podobu účesu. Rovné vlasy, letně krepatý účes, ležérně elegantní vlny, každý typ obličeje i styl oblékání chce zkrátka jiný look.

Kulmovén Artemiss

Moderní technologie šetří vlasy i čas

Tak jako má chytrá elektronika s každou generací propracovanější funkce, podobně je tomu i s péčí o vlasy. A čím lepší technologie, tím lepší péče. Jako každá éra, má i současnost také své vlasové trendy, ještě důležitější jsou ale zářivé, zdravě vypadající vlasy, které odrážejí vnitřní harmonii a pozitivní energii. Prioritou v péči o vlasy je dnes tedy minimalizovat poškození vlasů během sušení a stylingu.

  • Krátká doba sušení

Mokré vlasy jsou velmi náchylné na krepatění a při vysoušení se hodně poškozují. Klíčová je tedy rychlost vysoušení, díky které se snižuje poškození způsobené teplem a která pomáhá zachovat strukturu a hydrataci vlasů.

  • Keramické prvky

Mnoho moderních žehliček a fénů používá keramické topné prvky či keramické povrchy, protože keramika je šetrnější než kov a přispívá k rovnoměrnému rozložení tepla, aby nevznikala tzv. horká místa. Rovnoměrné prohřívání chrání vlasy před přesušením, zejména při častém používání. Vlasy jsou pak hladké a mají jemnější texturu.

  • Studený vzduch jako finální ochrana i fixace

Funkce studeného vzduchu, běžná u kvalitnějších fénů, pomáhá uzavřít vlasovou kutikulu po sušení. To přispívá nejen k lesku a udržení tvaru, ale i k vyšší odolnosti vlasového vlákna vůči dalšímu poškození.

  • Ionizační technologie

Relativně nová je pak ionizační technologie. Fény na vlasy, ale i žehličky a kulmy s ionizační funkcí generují negativně nabité ionty, které neutralizují pozitivně nabité molekuly vody ve vlasech. Voda ve vlasech se pak mění na menší kapičky a rychleji se odpařuje i bez vysoké teploty. Negativní ionty také během úpravy utěsní kutikulu a udrží vlasy přirozeně hydratované a lesklé. Ionizace navíc snižuje statickou elektřinu a díky její neutralizaci jsou vlasy méně zacuchané a nafouklé.

Kulmovén Artemiss

Výsledek jako ze salonu

Vytvořit doma nadýchaný a nenápadně precizní účes, jaký si nosíme z kadeřnictví, není vůbec snadné. Kvalitní fény na vlasy vybavené moderními technologiemi však nejsou výsadou pouze profesionálů, ale čím dál tím dokonalejší fény, kulmy a žehličky jsou k dipozici i pro domácí použití.

Například vysokorychlostní fén Sencor umožňuje rychlý styling před odchodem do práce. Kulmofény Sencor se pak využívají k vytvoření přirozených vln a vyměnitelné nástavce zase vytvářejí hladký účes nebo větší objem, difuzér definuje vlny a kudrny. Pro větší komfort v rámci domácí péče o vlasy byl vyvinut tzv. coanda efekt pro samonatočení vlasů ve dvou směrech, který zvyšuje pohodlí při úpravě účesu i výsledný efekt.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Sencor.

Nejčtenější

Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

Příběh Santova obleku. Nestojí za ním limonáda, původně byl hnědý i otrhaný

Ve Velké Británii před Vánoci rozhodně nemrzlo. Ženy si mohly opravdu užít.

Je to jeden z nejikoničtějších oděvů v dějinách: červený kabát a kalhoty lemované bílou kožešinou a opasek z tmavé kůže, čepička s bambulí nebo rolničkou. Kde přišel Santa Claus ke svému obleku?...

Vaše krása si to zaslouží! Fény a styling na vlasy jsou praktický dárek, který ocení každá žena

Ve spolupráci
Ilustrační snímek

Péče o vlasy rozhodně nekončí u vlasové kosmetiky. Fény, žehličky a kulmy jsou luxusní i praktický dárek, který má i hlubší význam. Šetří čas a přispívá k pohodlí a sebevědomí!

19. prosince 2025  13:30

Jednovaječná dvojčata měla snový porod, přivedla na svět děti v jeden den

Sestry jsou jednovaječná dvojčata. Už jako děti toužily po společném...

Jednovaječná dvojčata Alex Melia a Faye Shore z Liverpoolu od mala dělala vše společně. A už jako malé dívenky si vysnily, že se jednou stanou matkami ve stejný den. Pak na to ale zapomněly a nic...

19. prosince 2025  8:31

Ozempic pod lupou: Zázrak na počkání, nebo hazard se zdravím?

Lék „na hubnutí“ Ozempic v peru

O hubnoucích injekcích, na kterých „frčí“ Hollywood i české celebrity, slyšel snad už každý. Ozempic, lék vyvinutý původně na cukrovku, slibuje postavu snů bez námahy, ale ruku v ruce s úbytkem kil...

19. prosince 2025  7:33

Prosincové novoluní ve Střelci přináší ideální čas pro velké sny a změnu

Střelec. Knihu ilustrovala Irena Šafránková

Prosinec je měsícem s hlubokým duálním významem. Nutí nás bilancovat a zpomalit, ale zároveň nás posouvá k plánování nového roku. Již brzy nám k nastavení odvážné vize pomůže astrologická událost s...

19. prosince 2025

Koupele pro klid a pohodu. Stačí drobné detaily a budete jako nová

V chladných dnech je horká lázeň k nezaplacení. Ovšem i během koupele myslete...

Domácí koupel může po těžkém dni zcela změnit vaše vnitřní nastavení a přinést pocit štěstí a uvolnění. A přitom stačí tak málo - teplá voda, sůl nebo bylinky.

19. prosince 2025

Čas oslnit. S těmito pomocníky zazáříte na vánoční party jako hvězda

Nová řada Power Stay od Avon je jako stvořená pro celodenní líčení pro ženy v...

Ať už vás čeká vánoční večírek v práci, nebo se chystáte jen tak posedět s kamarádkami, máme pro vás pár tipů, jak zazářit.

19. prosince 2025

Vánoční NA KAFI: Svátky o samotě vás mohou posílit, o pocitech mluvte

Hostem podcastu NA KAFI byla psychoterapeutka platformy Hedepy Petra Taye

Ať už nám v tomto roce zemřel blízký člověk, dospělé děti vylétly z hnízda, nebo jsme se třeba rozvedli či rozešli, mnoho lidí čekají letos Vánoce o samotě. Jak s nimi co nejlépe naložit, aby v nás...

19. prosince 2025

Jak snížit cholesterol a chránit srdce. Portfoliová dieta se vrací na scénu

ilustrační snímek

Pestrý jídelníček plný ovoce, zeleniny, vlákniny a zdravých tuků. Takzvaná portfoliová dieta je snem každého nutričního poradce – a je také vědecky podložená. Snižuje škodlivý cholesterol a podle...

19. prosince 2025

Perníčky plněné marmeládou

Perníčky plněné marmeládou
Recept

Střední

60 min

Aby byly perníčky jemnější, naplňte je marmeládou.

Fenomén moderní láska. Stereotypy do dnešních vztahů nepatří, hlavní je svoboda

Premium
Personalisté a šéfové se dělí do dvou kategorií. Jedni tvrdí, že milostné...

„Láska je láska,“ pěla už před lety Lucie Bílá a předběhla tak dobu stírání genderových rozdílů. Jenže nejde jen o pohlaví. Vždyť ještě našim praprababičkám vybírali partnera pro život dost možná...

18. prosince 2025

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Syndrom zlomeného srdce hrozí hlavně o Vánocích. Podobá se infarktu, varuje lékař

Premium
Aleš Linhart

Největšími zabijáky Čechů jsou stále nemoci srdce a cév. Na svědomí mají asi 40 % všech úmrtí. Problémy s tímto klíčovým orgánem ročně stojí život téměř 50 tisíc lidí. Jak se hůře vede „kardiakům“ v...

18. prosince 2025

Zemřel návrhář Antony Price, oblékal nejen Bowieho. Tyto modely ho proslavily

Antony Price zemřel ve věku osmdesáti let

Antony Price, britský módní návrhář, který je zodpovědný za některé z outfitů, které si v minulosti oblíbily mimo jiné hvězdy jako hudebník David Bowie, kapela Roxy Music nebo královna Camilla,...

18. prosince 2025  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.