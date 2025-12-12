Filmové seznámení Bridget Jonesové (v podání Renée Zellwegerové) s Markem Darcym (Colin Firth) v legendárním filmu Deník Bridget Jonesové snad není třeba sáhodlouze připomínat. Byl první leden a Darcy stále ještě jel na vánoční vlně: jeho tmavě zelený svetr zdobila velká hlava losa s červeným čumákem. Ošklivý model, který tak odradil Bridget, byl v podivném kontrastu k jeho nabubřelému chování.
V knižní předloze autorky Helen Fieldingové má na sobě Mark Darcy „svetr s výstřihem do V a diamantovým vzorem v odstínech žluté a modré, jaký mají rádi postarší moderátoři sportovních novin“.
Tvůrci filmu ale měli jinou představu. Na tradiční novoroční krůtí bufet Bridgetiny matky měl Darcy obléct něco vánočního. Tak trochu neforemný svetr s rolákem, který sám o sobě sluší málokomu, opatřený infantilním obrázkem. Samozřejmě ručně pletený, protože ho filmový Mark měl dostat od maminky.
„Zadali jsme úkol uplést svetr asi dvaceti nebo třiceti pletařkám,“ prozradila režisérka filmu Sharon Maguire. „Zpočátku žádný z nich nefungoval. Byly hezké, ale nebyly vtipné. Nakonec jsme se rozhodli, že na něm musí být los, ne sob.“
Oněch dvacet či třicet pletařek pak pracovalo na různých verzích losa. Trvalo dlouho, než vznikl ten finální, se správnou velikostí čumáku i paroží. Mimochodem, herec Colin Firth, představitel Marka, se teprve po dlouhých letech dozvěděl, že nešlo o tradičního vánočního soba, nýbrž losa.
V rozhovoru přiznal, že natáčení ve svetru přímo protrpěl. „Bylo tam nějakých šedesát stupňů, svíčky se roztékaly a krůta se vysušila,“ popsal. „Skoro jsem ten svetr roztrhal, když jsem si ho sundával mezi natáčením. Shodil jsem snad nějakých šest kilo. A ten svetr jsem na konci opravdu neměl rád.“ Když prý vidí vánoční svetr, začne se i dnes okamžitě potit.
Nehledě na pocity Colina Firtha, fanoušci si jeho zelený rolák zamilovali. Móda ošklivých vánočních svetrů byla tehdy ještě v plenkách. Nosili je spíš jen starší lidé, byly považovány za staromódní, absurdní, ba přímo trapné – což měla scéna ve filmu odrážet. Mark Darcy a jeho los tento pohled ovšem navždy změnili.
Z kousku, který dřív budil posměch, se díky ikonickému filmu stal hit. Lidé se začali předhánět v ošklivosti svých svetrů. Především mladší ročníky najednou vytahovaly ze dna skříní svetry, které jim kdysi upletly tety. Colin Firth je – dle jeho vlastního mínění neprávem – považován za otce této módy.
Oděvní firmy jako H&M či Asos zavětřily příležitost. Začaly vyrábět svetry hrající všemi barvami, svítící i s trojrozměrnými prvky. Trh s vánočními svetry, které byly dřív okrajovou záležitostí, po roce 2001, kdy měl Deník Bridget Jonesové premiéru, prudce vystřelil.
Především v USA se bez nich neobejde žádná vánoční párty. A to nejen rodinná, ale i firemní. Trapnost a lehký diskomfort je v předvánoční době najednou vítaný. Velkou roli hrají sociální sítě, kde se lidé inspirují i srovnávají.
Předchůdce všech těchto svetrů, zelený rolák se sobem z Deníku Bridget Jonesové, se loni prodal v aukci za 5 670 liber (v přepočtu zhruba 157 tisíc korun). Jeho filmová „kariéra“ ovšem zdaleka není u konce. Krátce se mihl jako vzpomínka ve třetím pokračování série o Bridget Jonesové. Ve čtvrtém dílu jeho miniaturní verzi oblékl Bridgetin syn.
Tvůrcům došlo, jaký sentiment k němu diváci chovají. To ostatně vysvětluje množství kopií, které se dají sehnat na internetu za přijatelnou cenu ve verzi z polyesteru nebo akrylu. Pro náročnější jsou k mání i luxusnější vlněné alternativy. Nu a pro ty šikovnější z nás jsou tu pak i návody, jak si ho uplést.
