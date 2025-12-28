Rychlá móda jako smutný odkaz Vánoc. Kde končí měkké dárky, které nechceme?

Autor:
Možná jste i letos dostali nevhodný dárek a už tušíte, že poputuje do kontejneru na textil. Nebo jste si koupili další vánoční svetr, který jste na sobě měli dohromady jen několik hodin. Statistiky mluví jasně, nejste v tom zdaleka sami.

Bristký umělec Jeremy Hutchison ve své tvorbě upozorňuje na dopady fast fashion a nadprodukce oblečení. (28. 9. 2023) | foto: Profimedia.cz

Mnozí z nás to před Vánoci zažili. Emoce stoupají, ceny klesají, ze všech stran na nás nemilosrdně útočí reklamy a přichází panika: bude toho letos pod stromečkem „dost“? Na přemýšlení není čas, a tak nakupujeme rychloobrátkové zboží, které je módní, levné a snadno dostupné. Třeba i v řetězcích s tzv. fast fashion. Víme ovšem, za jakých okolností naše „měkké dárky“ vznikají – a kde nejspíš skončí?

Rychlá móda pod stromečkem

Svetr na jedno použití

Ošklivé, vtipné i stylové... Vánoční svetry se prodávají po milionech. Ale nosíme je pak? Na to si posvítila nadace Hubbub:

  • Třetina lidí do 35 let si každý rok koupí nový vánoční svetr.
  • Jen dva z pěti kupců si svetr schovají i do dalších let.
  • Pětina lidí si ho během svátků vezme jen jednou.
  • Jeden z deseti lidí ho po Vánocích vyhodí.

Zdroj: Hubbub.org.uk

Na západě jsou běžné večírky i soutěže se svetrovou tematikou, kde je cílem mít...

Podle průzkumu společnosti Tinuiti roste popularita internetových tržišť s levným zbožím, jako je Temu nebo Shein. Čínský Shein, který se specializuje na rychloobrátkovou módu, je zvlášť oblíbený u mladších generací – nakoupit vánoční dárky tam plánuje 43 procent americké generace Z. Celkově se plánované nákupy na Sheinu meziročně zvýšily o 4 procenta.

Hlavní důvod, proč se při nakupování měkkých dárků tolik lidí rozhoduje pro rychlou módu, asi nikoho nepřekvapí. Je jím nízká cena. Právě ta je při vánočních nákupech rozhodující pro 72 procent Američanů. A Češi? I ti se o Vánocích snaží šetřit. Snížit náklady na dárky letos plánovalo zhruba 60 procent domácností, uvádí se v průzkumu společnosti Generali Investments CEE

Levné, ale za jakou cenu?

Nakoupit pod stromeček „měkouše“, bižuterii nebo kosmetiku doslova za desítky korun je samozřejmě lákavé. Jenže v gigantickém a zároveň málo regulovaném byznysu, kterým je ultrarychlá móda, platí jednoduché pravidlo: cenu za váš levný nákup musí vždycky někdo zaplatit. Většinou jsou to ti, kdo oblečení vyrábějí.

Čím odpudivější, tím lepší? Překvapivá historie ošklivých vánočních svetrů

„Podstatou značky Shein je to, že na internetu neustále hledá nové nastupující trendy a objednává je v malých sériích od sítě, která má tisíce továren v čínském městě Guangzhou. Tato síť spoléhá zejména na práci dělníků ze zahraničí. A pokud se série prodává, Shein od nich doobjedná další zboží,“ popisuje britská influencerka Venetia La Manna, která se zabývá rychlou módou a jejími dopady.

venetialamanna

Falling Apart At The Seams…

After being rejected by the USA, Shein is ploughing ahead with its proposal to list on the London Stock Exchange.

The @SayNoToShein is campaigning for the new Labour government to block Shein's planned IPO, pending a thorough investigation into Shein’s labour practices, environmental impact and tax arrangements. It’s time to say no to companies that violate workers rights, exacerbate climate breakdown and avoid taxes.

TAKE ACTION
Sign the Say NO to Shein petition (linked on my page)

Sources
The rise of fashion giant Shein [BBC News]
Shein Is the World’s Most Popular Fashion Brand [Time]
Market share of the leading fast fashion companies in the US [Statista]
Shein: Fashion’s Biggest Polluter in Four Charts [BoF]
Shein Revenue and Usage Statistics [Business of apps]
Inside The Shein Machine [Channel 4]
Inside the Chinese factories fuelling Shein's success [BBC]
Shein finds child labour in its supply chain [Guardian]
Shein clothes mostly made of polyester [Reuters]
Shein denies alleged ‘widespread’ chemicals [Just Style]
British Lawmakers Blast Shein at Hearing [Sourcing Journal]
Shein is set to list on LSE by mid-year [The Industry Fashion]
Meet Shein's typical shopper [Business Insider]
Shein is officially the biggest polluter in fast fashion [Yale Climate Connections]

This video was externally fact-checked using a methodology seeking third party criticism from diverse sources, cross-checking at least three reputable sources for each claim within the past 4 years for relevance, and was mindful of bias and conflict of interests, reviewing official company statements for omissions and contradictions. NB: Shein’s limited public disclosures and hidden corporate history present significant barriers to transparency.

#Shein #SheinCares #SustainableFashion #ClimateAction #Sustainability #SayNoToShein

11. února 2025 v 19:03, příspěvek archivován: 18. prosince 2025 v 5:40
oblíbit odpovědět uložit

V roce 2022 vyslala britská veřejnoprávní televize Channel 4 do jedné z těchto továren investigativní reportérku se skrytou kamerou. Dokument s názvem Inside the Shein Machine: Untold odhalil šokující pracovní podmínky, které jsou v rozporu jak s čínskými zákony, tak s etickým kodexem samotného Sheinu.

Dělníci tu často pracují i 17 hodin denně, 29 až 30 dní v měsíci. Každý den jim pod rukama projdou stovky kusů oblečení. Za jeden dostanou v přepočtu méně než korunu, a když udělají chybu, plat se jim snižuje, uvedl magazín Grazia. Slovy reportérky Channel 4 Iman Amrani: „Je to sice šokující, ale ne příliš překvapivé vzhledem k tomu, že jedny šaty na Sheinu stojí 4,49 libry (124 korun).“

Čím menší trendy, tím větší odpad

Zatímco dříve se móda jednoduše dělila na sezony „jaro/léto“ a „podzim/zima“, vlivem fast fashion se nové trendy začaly objevovat během celého roku. Aktuální ultra-fast fashion to posouvá ještě dál – každý den je jako nová sezona. Také vánoční móda a nákupy jsou řízené neustále přibývajícími mikrotrendy, které se zpracovávají bleskovou rychlostí.

Důležitá je kvalita, ne kvantita. Při rozšiřování šatníku myslete ekologicky

Kromě otřesných podmínek v továrnách to má i závažné ekologické dopady. Podle organizace Earth.org je módní průmysl „druhým největším spotřebitelem vody a zodpovídá za přibližně 10 procent celosvětových emisí uhlíku – to je víc než všechny mezinárodní lety a námořní přeprava dohromady.“ Neviditelnou cenu za výrobu stále nových a nových kusů oblečení tak ve výsledku platí celá planeta.

Jak rychle se oblečení tvoří, tak rychle se zase vyhazuje. A velká část končí na rozsáhlých skládkách, které znečišťují ovzduší, ničí místní biodiverzitu a ohrožují zdraví lidí. Trpí tím zejména země globálního jihu. Hromadami neroztříděného oblečení je doslova zavalené například Haiti, Keňa nebo poušť Atacama v Chile, kam se podle BBC dováží 60 tisíc tun odloženého oblečení ročně. Převažují syntetické materiály, které se rozkládají až dvě stě let.

nataliapazicka

Pamätáte si túto časť?⬇️

Ako dieťa som tomuto aspektu v rozprávke nevenovala žiadnu pozornosť #vianoce #darceky

17. prosince 2025 v 16:49, příspěvek archivován: 18. prosince 2025 v 5:42
oblíbit odpovědět uložit

Oblečení máme víc než dost

„Odhaduje se, že módní značky za rok vyprodukují něco mezi 80 a 150 miliardami kusů oblečení,“ říká Venetia La Manna s tím, že přesná data si řada značek nechává pro sebe. V rámci kampaně Speak Volumes proto od velkých módních firem požaduje, aby zveřejňovaly informace o tom, kolik oblečení vyrábějí.

Co s nechtěným měkkým dárkem?

Dostali jste od Ježíška oblečení, které vás zrovna nenadchlo? Do koše letět nemusí.

1. Prodejte ho
Třeba na internetovém bazaru nebo na místním garage sale. Pomůžete tak vracet módu do oběhu a omezit nákupy fast fashion.

2. Swapněte ho
Jednoduše vyměňte něco, co nechcete, za něco, co potřebujete (a někdo jiný už to má doma). „Swapovat“ se dá online i offline. Nebo uspořádejte povánoční výměnnou akci s přáteli.

3. Darujte ho
Dobročinné obchody zpravidla přijímají jen oblečení a doplňky v super stavu – ty nenošené je určitě potěší. Zkuste třeba Cestu domů, Domov Sue Ryder nebo Moment.

4. Přešijte ho
Rychlá móda nás naučila, že nepadnoucí oblečení máme prostě zahodit a nahradit novým. Často přitom stačí zajít za švadlenou nebo sednout k šicímu stroji.

Upozorňuje také na to, že už teď je na světě závratný nadbytek oblečení. I kdyby se výroba zítra zastavila, jako lidstvo bychom si zcela vystačili s tím, co už existuje. To je samozřejmě sci-fi, ale v menším měřítku to podle ní můžeme vyzkoušet všichni. Třeba se vracet k oblíbeným kouskům, které už máme v šatníku, dobře se o ně starat, aby vydržely, a další si pořizovat z druhé ruky.

Dobrou zprávou je, že kolem Vánoc nestoupá jen zájem o rychloobrátkové zboží, ale právě i o nakupování v second handech a bazarech. Dárky z druhé ruky se zbavují stigmatu něčeho nevhodného, uvádí společnost GlobalData, podle které už více než 68 procent lidí v dávání a dostávání takových dárků nevidí žádný problém.

Aspoň jeden vánoční dárek z druhé ruky loni koupila skoro čtvrtina lidí a podle GlobalData by se tento podíl mohl dále zvyšovat. Hlavní motivací je opět úspora peněz, ovšem na rozdíl od e-shopů s rychlou módou hraje „sekáčům“ do karet také udržitelnost.

Kombinace nízkých cen a etického přístupu je v kurzu. A neplatí to jenom pro oblečení: mezi nejprodávanější předměty z druhé ruky patří také knížky, hry a hračky.

Co uděláte po Vánocích s „měkkým“ dárkem, které nechcete?

celkem hlasů: 2
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Gisele Bündchenová a její sexy pózy, které by zvládla jen hadí žena

Modelka je jako laňka i po několika porodech

Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová má v pětačtyřiceti letech tři děti a postavu jako za mlada. K tomu je navíc super ohebná a v kondici je jako modelky o desítky let mladší. Podívejte se do...

KVÍZ: Znáte dvojice z vánočních filmů a pohádek? Hrajte o krásné dárky od Ježíška!

Pavel Trávníček a Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Princezna a princ, anděl a čert, hodný chuďas a lakomý boháč... Nebo taky dva věční singles, co to dají o Vánocích konečně dohromady. Ty nejikoničtější postavy ze svátečních pohádek i romantických...

Sexy sestřička o Vánocích volí samotu, za vším stojí touha po klidu

Sexy sestřička a její vánoční edice

Osmatřicetiletá Hayli Hooperová v minulosti prozradila, že kromě práce zdravotní sestry vykonává ještě další profesi. Své známé šokovala, když se přiznala k práci striptérky. Dnes už se nad jejím...

Podívejte se, které krásky ukázaly v roce 2025 nejnaditější dekolty

Tyto krásky letos ukázaly své nadité dekolty.

Některé mají přírodní poprsí, jiné si ho nechaly zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Tak či tak, v roce 2025 těmto dámám málokdo dokázal koukat do očí. Ukázaly se na červeném koberci s naditým...

Rakovině se dá předejít, tvrdí zdravotní sestra a učí jak

„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová,...

Odmalička věděla, že chce pomáhat lidem, uzdravovat je. Když se pak stala zdravotní sestrou, našla v tom smysl i poslání, které ji později přivedlo k pořádání seminářů o prevenci rakoviny.

Brnění i slabost ruky? Nepodceňujte příznaky syndromu karpálního tunelu

Ilustrační fotografie

Syndrom karpálního tunelu, jednu z nejčastějších civilizačních nemocí dnešní doby, se rozhodně nevyplatí podceňovat. Koho nejčastěji postihuje a jak si s ní poradit?

28. prosince 2025

Jak se během roku měnily slavné hvězdy? Jejich vzhled bere dech

Proměny slavných hvězd v roce 2025.

Podívejte se do naší galerie na významné osobnosti světového šoubyznysu, které v roce 2025 šokovaly svým vzhledem. Měnily barvu vlasů, účesy, hubly, nechaly si dělat facelift i jiné plastiky. A...

28. prosince 2025

Když slova léčí. Tyto věty vaše blízké zahřejí a pomohou

Už jste dnes zavolala nejlepší kamarádce? Ne? Tak to urychleně napravte.

Víte o tom, že cokoli řeknete, může druhému pomoct, nebo uškodit? Zjistěte, která slova jsou léčivá, a využijte jich ve prospěch svých vztahů i zdraví vašich blízkých.

28. prosince 2025

Rychlá móda jako smutný odkaz Vánoc. Kde končí měkké dárky, které nechceme?

Bristký umělec Jeremy Hutchison ve své tvorbě upozorňuje na dopady fast fashion...

Možná jste i letos dostali nevhodný dárek a už tušíte, že poputuje do kontejneru na textil. Nebo jste si koupili další vánoční svetr, který jste na sobě měli dohromady jen několik hodin. Statistiky...

28. prosince 2025

Nejlepší kosmetické produkty roku. S těmito kousky nešlápnete vedle

ilustrační snímek

Vyznat se v každoroční záplavě kosmetických novinek je někdy těžké i pro odborníka. Proto jsme pro vás vybrali ty nejlepší a usnadnili vám tak rozhodování. Tady je přehled toho nejzajímavějšího, co...

28. prosince 2025

Po nehodě přišel muž o půl těla i ruku, život však nevzdal

Po hrozivé nehodě mu lékaři dávali minimální šance na přežití. Přesto je stále...

Lorenovi Schauersovi bylo pouhých osmnáct let, když utrpěl vážná zranění při nehodě. Tehdy ho vysokozdvižný vozík téměř rozpůlil a málokdo věřil, že takovou nehodu přežije. Díky lékařům a podpoře...

27. prosince 2025

Štěstí z celého světa: tyto rituály frčí v zahraničí, zkuste je

Nehonit se jen za prací, užívat si koníčky, rozvíjet svůj potenciál a budovat...

Jsou dny, kdy by vám udělalo moc dobře dopřát si pár chvilek jen pro sebe jako pohlazení těla i duše. Exotické rituály vás budou hýčkat a zároveň odvedou vaše myšlenky od každodenních starostí. Je to...

27. prosince 2025

Trávení po vánočním hodování. Jak se zbavit těžkosti a nadýmání

Ilustrační fotografie

Po svátečním hodování se naše trávení často hlásí o slovo. Těžko se nám vstává, jsme nafouklí a bez energie. Není divu – tělo volá po očistě. Dopřejte mu restart a nastartujte nový rok s lehkostí,...

27. prosince 2025

Od polévky přes pečeni po dezert. Perfektní inspirace na slavnostní hodování

Ilustrační snímek

Letos jsou vánoční prázdniny obzvlášť dlouhé a spousta z nás si bere delší dovolenou, aby byl čas vidět se s rodinou a přáteli, na které během roku není čas. To si ovšem žádá také solidní přípravu na...

27. prosince 2025

Horoskop pro každé znamení na 1. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Starý rok se loučí, nový přichází. Jaké budou naše první dny v roce 2026 podle hvězd? Berani, vy si poplujete na sváteční vlně až do Tří králů, ale přestaňte už hodovat. Váhy, vám svátky budou...

27. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podívejte se, které krásky ukázaly v roce 2025 nejnaditější dekolty

Tyto krásky letos ukázaly své nadité dekolty.

Některé mají přírodní poprsí, jiné si ho nechaly zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Tak či tak, v roce 2025 těmto dámám málokdo dokázal koukat do očí. Ukázaly se na červeném koberci s naditým...

27. prosince 2025

Slunovrat v duši. Proč dáváme dárky a jak s tím souvisí tma, líčí psychiatr Honzák

Premium
Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje...

Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje slunce a primáti? To vysvětluje psychiatr Radkin Honzák v kontextu lidské evoluce, vánoční mytologie a své nové knihy s názvem...

26. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.