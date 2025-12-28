Mnozí z nás to před Vánoci zažili. Emoce stoupají, ceny klesají, ze všech stran na nás nemilosrdně útočí reklamy a přichází panika: bude toho letos pod stromečkem „dost“? Na přemýšlení není čas, a tak nakupujeme rychloobrátkové zboží, které je módní, levné a snadno dostupné. Třeba i v řetězcích s tzv. fast fashion. Víme ovšem, za jakých okolností naše „měkké dárky“ vznikají – a kde nejspíš skončí?
Rychlá móda pod stromečkem
Svetr na jedno použití
Ošklivé, vtipné i stylové... Vánoční svetry se prodávají po milionech. Ale nosíme je pak? Na to si posvítila nadace Hubbub:
Zdroj: Hubbub.org.uk
Podle průzkumu společnosti Tinuiti roste popularita internetových tržišť s levným zbožím, jako je Temu nebo Shein. Čínský Shein, který se specializuje na rychloobrátkovou módu, je zvlášť oblíbený u mladších generací – nakoupit vánoční dárky tam plánuje 43 procent americké generace Z. Celkově se plánované nákupy na Sheinu meziročně zvýšily o 4 procenta.
Hlavní důvod, proč se při nakupování měkkých dárků tolik lidí rozhoduje pro rychlou módu, asi nikoho nepřekvapí. Je jím nízká cena. Právě ta je při vánočních nákupech rozhodující pro 72 procent Američanů. A Češi? I ti se o Vánocích snaží šetřit. Snížit náklady na dárky letos plánovalo zhruba 60 procent domácností, uvádí se v průzkumu společnosti Generali Investments CEE
Levné, ale za jakou cenu?
Nakoupit pod stromeček „měkouše“, bižuterii nebo kosmetiku doslova za desítky korun je samozřejmě lákavé. Jenže v gigantickém a zároveň málo regulovaném byznysu, kterým je ultrarychlá móda, platí jednoduché pravidlo: cenu za váš levný nákup musí vždycky někdo zaplatit. Většinou jsou to ti, kdo oblečení vyrábějí.
„Podstatou značky Shein je to, že na internetu neustále hledá nové nastupující trendy a objednává je v malých sériích od sítě, která má tisíce továren v čínském městě Guangzhou. Tato síť spoléhá zejména na práci dělníků ze zahraničí. A pokud se série prodává, Shein od nich doobjedná další zboží,“ popisuje britská influencerka Venetia La Manna, která se zabývá rychlou módou a jejími dopady.
V roce 2022 vyslala britská veřejnoprávní televize Channel 4 do jedné z těchto továren investigativní reportérku se skrytou kamerou. Dokument s názvem Inside the Shein Machine: Untold odhalil šokující pracovní podmínky, které jsou v rozporu jak s čínskými zákony, tak s etickým kodexem samotného Sheinu.
Dělníci tu často pracují i 17 hodin denně, 29 až 30 dní v měsíci. Každý den jim pod rukama projdou stovky kusů oblečení. Za jeden dostanou v přepočtu méně než korunu, a když udělají chybu, plat se jim snižuje, uvedl magazín Grazia. Slovy reportérky Channel 4 Iman Amrani: „Je to sice šokující, ale ne příliš překvapivé vzhledem k tomu, že jedny šaty na Sheinu stojí 4,49 libry (124 korun).“
Čím menší trendy, tím větší odpad
Zatímco dříve se móda jednoduše dělila na sezony „jaro/léto“ a „podzim/zima“, vlivem fast fashion se nové trendy začaly objevovat během celého roku. Aktuální ultra-fast fashion to posouvá ještě dál – každý den je jako nová sezona. Také vánoční móda a nákupy jsou řízené neustále přibývajícími mikrotrendy, které se zpracovávají bleskovou rychlostí.
|
Důležitá je kvalita, ne kvantita. Při rozšiřování šatníku myslete ekologicky
Kromě otřesných podmínek v továrnách to má i závažné ekologické dopady. Podle organizace Earth.org je módní průmysl „druhým největším spotřebitelem vody a zodpovídá za přibližně 10 procent celosvětových emisí uhlíku – to je víc než všechny mezinárodní lety a námořní přeprava dohromady.“ Neviditelnou cenu za výrobu stále nových a nových kusů oblečení tak ve výsledku platí celá planeta.
Jak rychle se oblečení tvoří, tak rychle se zase vyhazuje. A velká část končí na rozsáhlých skládkách, které znečišťují ovzduší, ničí místní biodiverzitu a ohrožují zdraví lidí. Trpí tím zejména země globálního jihu. Hromadami neroztříděného oblečení je doslova zavalené například Haiti, Keňa nebo poušť Atacama v Chile, kam se podle BBC dováží 60 tisíc tun odloženého oblečení ročně. Převažují syntetické materiály, které se rozkládají až dvě stě let.
Oblečení máme víc než dost
„Odhaduje se, že módní značky za rok vyprodukují něco mezi 80 a 150 miliardami kusů oblečení,“ říká Venetia La Manna s tím, že přesná data si řada značek nechává pro sebe. V rámci kampaně Speak Volumes proto od velkých módních firem požaduje, aby zveřejňovaly informace o tom, kolik oblečení vyrábějí.
Co s nechtěným měkkým dárkem?
Dostali jste od Ježíška oblečení, které vás zrovna nenadchlo? Do koše letět nemusí.
1. Prodejte ho
2. Swapněte ho
3. Darujte ho
4. Přešijte ho
Upozorňuje také na to, že už teď je na světě závratný nadbytek oblečení. I kdyby se výroba zítra zastavila, jako lidstvo bychom si zcela vystačili s tím, co už existuje. To je samozřejmě sci-fi, ale v menším měřítku to podle ní můžeme vyzkoušet všichni. Třeba se vracet k oblíbeným kouskům, které už máme v šatníku, dobře se o ně starat, aby vydržely, a další si pořizovat z druhé ruky.
Dobrou zprávou je, že kolem Vánoc nestoupá jen zájem o rychloobrátkové zboží, ale právě i o nakupování v second handech a bazarech. Dárky z druhé ruky se zbavují stigmatu něčeho nevhodného, uvádí společnost GlobalData, podle které už více než 68 procent lidí v dávání a dostávání takových dárků nevidí žádný problém.
Aspoň jeden vánoční dárek z druhé ruky loni koupila skoro čtvrtina lidí a podle GlobalData by se tento podíl mohl dále zvyšovat. Hlavní motivací je opět úspora peněz, ovšem na rozdíl od e-shopů s rychlou módou hraje „sekáčům“ do karet také udržitelnost.
Kombinace nízkých cen a etického přístupu je v kurzu. A neplatí to jenom pro oblečení: mezi nejprodávanější předměty z druhé ruky patří také knížky, hry a hračky.