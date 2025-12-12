Sběratelské vánoční svíčky, kvůli kterým budete chtít zrušit hory a zůstat doma

Vánoce se dnes neodehrávají jen pod stromkem. Jedna dobře zvolená svíčka dokáže z běžného prosincového večera udělat horskou chatu, pařížskou kavárnu nebo soukromý cirkus. V redakci Cosmopolitanu jsme vybrali ty nejzajímavější kousky, které umějí dělat společnost při večeři, vytvářet nové tradice a zároveň vypadají tak dobře, že je nebudete chtít po svátcích schovat.
Svíčka Diptyque
Svíčka Meadows
Svíčka Dior
Svíčka Nicola&#239;
Dobrá svíčka už dávno není jen o vůni. Změní světlo v místnosti, zpomalí tempo večera, přepne mozek z e-mailů a termínů do režimu intimního domácího kina. Ve vaně funguje jako osobní lázeňský terapeut, u pracovního stolu jako malý ochranný štít před chaosem konce roku. A v rukou skvělé hostitelky se z ní stává poslední, nenápadný detail, který z obyčejného setkání udělá událost, na kterou se vzpomíná.

Právě tahle schopnost přenést člověka jinam dělá ze svíček jeden z nejvděčnějších dárků sezony. Stačí jeden knot, pár pečlivě vybraných vonných tónů a celý byt se během chvíle promění v zimní zahradu, horskou chatu, posh zámek nebo zasněžený les v centru města. Níže najdete výběr svíček pro každou sváteční situaci. Pro lidi, které milujete. Pro domovy, kde se chcete cítit dobře. A pro chvíle, které si chcete nechat jen pro sebe.

Trudon

Svíčka Trudon

Pokud byly svíčky Trudon dost dobré pro Ludvíka XIV., Marii Antoinettu a Napoleona, budou víc než dobré i pro váš obývák. Legendární manufaktura na zpracování vosku funguje nepřetržitě od roku 1643 a její letošní vánoční kapitola Kouzelná noc spojuje tento rodokmen s poetickým, lehce surrealistickým světem ilustrátora Brechta Evense.

Na sklenicích se potkává hvězdná obloha, včela jako emblém značky i louskáček z dětství. Uvnitř čeká Libra s hřejivou ambrově dřevitou aurou, Luna s něžnou květinovou elegancí lotosu, pivoňky a pižma, Fir jako destilovaná esence vánočního stromku s dotekem myrhy a kadidla a nakonec Nazareth jako olfaktorická podoba pomeranče, hřebíčku a vanilky. Jedna značka se čtyřmi náladami, které snadno promění běžný večer na soukromý dvorní ples.

Glossier

Svíčka Glossier

Kdyby FYP na TikToku měla vlastní vůni, nejspíš by voněla jako Glossier You Candle. Svíčková podoba prvního parfému značky posílá do místnosti ten ikonický skin scent efekt, něco mezi čistou pokožkou, měkkým svetrem a čerstvě povlečenou postelí. Jemné pižmo, ambrette a iris se rozvinou do hřejivého, intimního oparu, který nezahltí prostor, spíš ho plynule propojí s tím, co se právě děje.

Ať už je to solo binge watch maratonna Netflixu nebo spontánní přespávačka s kamarády. Tohle je hype produkt pro všechny, kdo chtějí, aby jejich byt voněl stejně dobře jako jejich nejoblíbenější selfie během golden hour.

Diptyque

Svíčka Diptyque

Nejkrásnější zimní příběhy se nečtou jen z papíru. Začínají už ve chvíli, kdy se otevřou dveře, zavanou první studené vlny vzduchu a místnost přivítá vůně vosku, jehličí a něčeho neurčitě zlatého. Vánoční kolekce Diptyque Noc vosku a zlata přesně tenhle literární zážitek převádí do světa svíček a objektů, které působí jako rekvizity z magického románu odehrávajícího se v kavárnách Saint-Germain-des-Prés.

Příběh o knihkupectví, nezbedné kočce a zlaté šišce s čarovnou olfaktorickou mocí se otiskuje do ikonické vůně jehličí Sapin ukryté ve svíčkách se zlatými plátky, muránském difuzéru, adventní svíci i kalendáři připomínajícím vzácnou knihu s prosincovým tajemstvím za každým okýnkem. Fantazii dotahují ručně foukané ozdoby, ilustrované porcelánové podnosy, svícny a hravé objekty Inès Mélia od těžítka ve tvaru šišky po voskovou špičku na stromek. Každý kus působí jako krátká báseň o zimě, která promění byt v kabinet kuriozit.

Dior

Svíčka Dior

Voní jako vánoční manéž v plném provozu těsně před večerním představením: směs mandlového karamelu, medových pralinek a cukrové vaty, která se převaluje vzduchem jako konfety. Limitovaná svíčka Dior Piste aux Étoiles si bere inspiraci z lásky domu Dior k cirkusovému světu a přenáší ji do interiéru v podobě záře, jež z obyčejného obýváku udělá malé soukromé šapitó.

Stačí ji zapálit při pečení cukroví nebo během posledního balení dárků a i ty nejběžnější momenty náhle působí slavnostněji, jako by někde v pozadí čekalo celé hvězdné šapitó jen na vaše malé rodinné publikum.

Nicolaï

Svíčka Nicolaï

Pamatujete si na vůni prvního vánočního stromku, který jste opravdu vnímali, nebo na chvíli, kdy se v bytě poprvé rozvoněla skořice s pomerančem a vy jste si řekli „tak, teď začaly svátky“? Právě z podobných vzpomínek vychází francouzský dům Nicolaï se svou limitovanou kolekcí tří svíček, v níž parfémářka Patricia Nicolaï skládá různé podoby dřeva, koření a pryskyřic do intimního prosincového playlistu.

Maharadjah, kultovní první interiérová vůně značky, se vrací ve vánočním formátu 320 g pod zlatým víčkem a zaplaví interiér směsí vzácného koření, pačuli a jemného doteku levandule, která drží atmosféru pohromadě po více než sto hodin. Étoile d’Or je jasná sváteční jiskra – cedrové dřevo, skořice a hřebíček se mísí s pomerančem v kompozici, která připomíná rozsvícení zlaté hvězdy na špičce stromku. Résine de Pin pak sází na nasládlou, pryskyřičnou vůni jehličí a evokuje ty nejkrásnější vánoční stromky z dětství, jen tentokrát bez opadaných větviček a s pečlivě dávkovanou intenzitou.

Loewe

Svíčka Loewe

Je až fascinující, jak tiše a sebejistě se Loewe během pár sezon nastěhovalo z přehlídkových mol do koupelen, kuchyní a našich obýváků. Od ikonických mýdel na ruce s vůní rajčatových listů až po stříbrnou limitovanou svíčku Black Sesame.

Intenzivní, kořeněná a exotická kompozice připomíná chuť sezamu lisovaného na olej a zároveň gurmánský dezert se slaným nádechem, který vybalancuje sladkost a dodá prostoru nečekaně sofistikovanou, lehce umami atmosféru. Darujte ji někomu, kdo se opravdu vyzná a sbírá časopisy o designu.

Meadows

Svíčka Meadows

Pod jmelím se toho v prosinci odehraje víc, než by kdo přiznal, a svíčka Meadows Mistletoe tuhle drobnou vánoční tradici promění v hlavní dějovou linku večera. Hřejivá kombinace jedle, borovice a jalovce je prosvětlená akcentem červeného rybízu.

Ručně odlévaný sójový vosk, knoty z egyptské bavlny a typické kárované sklo foukané v českých hutích dávají svíčce charakter sběratelského objektu s duší, přesně v duchu filozofie zakladatelky Vladimíry Fremuthové.

D’orsay

Svíčka D’orsay

Vánoce si většinou spojujeme s přeplněným stolem a hlukem. Svíčka 18: 18 Bois Imaginaire od D’orsay je nicméně důkazem, že někdy můžete mít svátky jen malé, v téměř komorní atmosféře. Parfumér Yann Vasnier si ji vysnil jako dřevitou, pryskyřičnou fantazii, tiché setkání v imaginárním lese, kde se čas zastaví a zůstane jen šero, dech a světlo plamínku.

Šafrán a muškátový oříšek ohřejí střed kompozice, cypriol s guajakovým dřevem a labdanem se propletou do hlubokého, téměř meditačního objetí a balzám z jedle celé rande uzavře jemnou sladkostí. Tato sběratelská edice v úchvatné sklence vám v obýváku vytvoří vlastní verzi japonské lesní koupele šinrin-joku a promění sváteční večer v intimní rituál, o němž víte jen vy dva.

Matiere Premiere

Svíčka Matiere Premiere

Dny se krátí, dlouhé večery si vysloveně říkají o tlumené světlo a vůni. Matiere Premiere uvádí pět nových svíček, z nichž každá vzdává hold jedné surovině. Kolekce staví na májové růži a tuberóze pěstované výhradně pro značku na organických polích Auréliena Guicharda v oblasti Grasse. Doplňuje ji australské santalové dřevo, ománské kadidlo a řecký šafrán z oblasti Kozani. Svíčky vznikají z devadesáti pěti procent přírodního vosku a mají bavlněný knot s certifikací BC Cotton. Hoří přibližně padesát hodin.

Plní se ručně v malých sériích a vonné koncentráty se přidávají až v závěru, aby si uchovaly plnost. Sklenky z českého křišťálu Bohemia Crystal se leští plamenem a zevnitř se ručně tónují. Rose de Mai Grasse přináší chladné květnové ráno a růže pokryté rosou. Tubereuse Grasse patří pozdnímu letnímu večeru se vzduchem prosyceným omamnou vůní bílých květů. Encens Oman evokuje rozpálenou poušť a čerstvě tuhnoucí pryskyřici s dřevitým kouřovým nádechem. Santal Australia hřeje krémovou dřevitostí jako pára prostupující čerstvě nadrcené dřevo. A nakonec Saffron Kozani připomíná listopad pod Olympem s purpurovými poli a ručně sbíranými bliznami s nezaměnitelnou stopou koření.

Byredo

Byredo

Jakmile Češi můžou, utíkají na chatu do hor a mají pocit, že Vánoce konečně dávají smysl. Kouřově ambrová svíčka Winter Cabin od Byredo tenhle útěk zařídí i v bytě u magistrály.

Vůně žhnoucího dřeva s náznakem břízy a vetiveru se tu mísí se sametovou pačuli a ambrou a vytvoří hřejivý, lehce zakouřený opar, ve kterém se snadno rodí nové sváteční rituály. Stačí ji zapálit jednou při společné večeři a je velká šance, že příští rok budete chtít, aby Vánoce doma voněly úplně stejně.

Sběratelské vánoční svíčky, kvůli kterým budete chtít zrušit hory a zůstat doma

