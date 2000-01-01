náhledy
Kdy jindy se důkladně nastrojit než zrovna na Vánoce. Inspirací nám můžou být členky britské královské rodiny. Ve vánočně laděných modelech je můžeme každý rok vidět na mších ve Westminsterském opatství nebo v kostele v Sandringhamu. Jejich rada zní: nasaďte klobouky a zahalte se do luxusní vlny všech barev.
Autor: Reuters
Na vánoční bohoslužbu Together At Christmas ve Westminsterském opatství v Londýně přišla letos rodina prince z Walesu vyladěná do tmavě modré a zelené. Kate měla na sobě kabát s kožešinovým límcem, který jsme na ní už několikrát viděli.
Autor: Reuters
Stejnou barevnou paletu William, Kate a jejich děti George, Charlotte a Louis předvedli už loni v Sandringhamu v hrabství Norfolk. Tady královská rodina už od osmdesátých let minulého století slaví Vánoce. Na Boží hod se dopoledne všichni vypraví do kostelíka sv. Máří Magdalény, kde si vyslechnou soukromou mši. Dárky na rozdíl od většiny Britů nerozbalují ráno, ale večer 24. prosince.
Autor: AP
Na Vánoce se do Sandringhamu sjíždí široká rodina. Společné oslavy nikdy nevynechá princezna Anne, která se loni blýskla kabátem v neotřelém červeném odstínu. Na hlavu nasadila klobouk, který vlastní i její švagrová, královna Camilla. Riziko faux pas bylo ovšem zanedbatelné. V královské rodině se nemůže stát, že by někdo oblékl něco totožného, a dokonce ani kousek stejné barvy. Vše je důsledně koordinováno s asistenty a asistentkami jednotlivých členů.
Autor: AP
Princezna Beatrice, její manžel Edoardo Mapelli Mozzi a jeho syn Christopher Wolf jsou také každoročně na seznamu hostů v Sandringhamu. A jako jiní členové, i oni se rádi navzájem sladí. Loni si vybrali olivovou barvu.
Autor: AP
Mše s bohatým kulturním programem ve Westminsterském opatství je agendou princezny Kate. Na tu se proto každoročně upírá největší pozornost. A ona nikdy nezklame, její outfit je vždy dokonale sváteční a nápaditý. V roce 2024 vynesla červený kabát ozvláštněný velkou černou mašlí.
Autor: AP
S příchodem zimy má většina lidí tendenci se zachumlat do tmavého kabátu a splynout s davem. Je to pochopitelné, tmavý kabát je univerzální a hodí se ke všemu. Barevný vlňák ve stylu Camilly nebo Kate má ovšem také jednu nespornou výhodu: rozzáří den vám i kolemjdoucím.
Autor: Reuters
Sarah, někdejší vévodkyně z Yorku, Vánoce miluje. A to natolik, že si v roce 2023 neodpustila malou roztomilou brož ve tvaru vánočního stromečku. V někdy upjatém královském dress codu šlo o osvěžující detail.
Autor: Reuters
Sophie, vévodkyně z Edinburghu, možná není tak výrazná osobnost jako Kate, její módní počiny ovšem také stojí za to sledovat. Snad nejvíc z celé královské rodiny si potrpí na originální klobouky. V roce 2023 na Vánoce vynesla klobouk s širokou krempou a bažantím peřím.
Autor: Reuters
Na mši ve Westminsterském opatství před Vánocemi 2023 vypadala Kate jako andělské zjevení. Model tón v tónu dal vyniknout její bohaté kaštanové hřívě. Už císařovna Alžběta, přezdívaná Sissi, kdysi prohlásila, že své vlasy nosí jako korunu. A jak vidno, Kate jde v jejích stopách.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z nejpůsobivějších modelů vynesla princezna Beatrice v roce 2023. Tartan k Vánocům neodmyslitelně patří, je ovšem osvěžující vidět i jinou než klasickou červenou variantu (tzv. Royal Stuart). Beatriciny šaty měly fuchsiové proužky, ke kterým doladila psaníčko.
Autor: Profimedia.cz
Členky britské královské rodiny často a rády spoléhají na monochromatické modely. Zatímco Kate se pro ranní mši v Sandringhamu v roce 2022 oděla do netradiční khaki, Camilla vsadila na svou oblíbenou kobaltovou.
Autor: Profimedia.cz
Model z roku 2022 je tím dosud nejoriginálnějším, který princezna z Walesu o Vánocích vynesla. Přísný vojenský střih zjemnila kloboukem s pérem a ornamentálními náušnicemi.
Autor: AP
Do šeda se zbarvili Zara Phillipsová, dcera princezny Anne, a její manžel Mike Tindall. Dceru Lenu pak oblékli do vínového kabátku, který korespondoval s matčiným kloboukem. Celé trio by si zasloužilo fotografii do rodinného alba.
Autor: AP
V roce 2022 Sophie, tehdy ještě hraběnka z Wessexu (uprostřed v béžovém), zvolila model, který jako by byl inspirován divokým západem. Příklad by si z ní měly vzít dámy korpulentnějších postav. Zavinovací kabát pro ně bude to pravé ořechové. Díky pásku vykouzlí pas i tam, kde žádný není. Ne že by to byl Sophiin případ.
Autor: AP
Camilla ve Westminsteru v roce 2022 ukázala, že zvířecí vzor lze nosit s grácií i ve vyšším věku, a dokonce i do kostela. Stačí sukni nebo šaty doplnit minimalistickými, ideálně černými a bílými kousky.
Autor: Profimedia.cz
Vánoce 2022 se pro rodinu prince z Walesu nesly v bordó duchu. A celý svět obdržel zprávu: není nic roztomilejšího než ladicí kreace matky s dcerou. Posuďte sami.
Autor: AP
V roce 2020 zdobila královna Camilla stromeček v paláci Clarence House s pomocí dětí z hospice pro onkologické pacienty. Oblékla se k tomu do luxusně vyhlížejících šatů v odstínu královské modři. Trefné, nemyslíte?
Autor: Profimedia.cz
Protože vrcholila covidová pandemie, zůstali Charles a Camilla v roce 2020 přes Vánoce ve Windsoru a tradiční mši absolvovali v tamější kapli sv. Jiří. Camilla si pro tuto příležitost vybrala poněkud divoký patchworkový kabát. Doplnila ho apartním kloboučkem a deštníkem, který je během Vánoc v Anglii nezbytností.
Autor: Profimedia.cz
Královská rodina se před několika lety kvůli tlaku ze strany veřejnosti vzdala pravých kožešin. A těch umělých víceméně taky. Zatímco ještě v minulém století nosila královna běžně těžké kožichy, nyní vidíme kožešinové doplňky jen sporadicky. Výjimkou byl šedý model, který Kate oblékla v roce 2019. Lemy byly samozřejmě umělé.
Autor: AP
Cesta královské rodiny do kostela sv. Máří Magdaleny v Sandringhamu je každoročně ostře sledovanou záležitostí. Troufneme si říct, že mimo jiné i díky množství barevných modelů, které jsou v procesí k vidění. V dobách, kdy měli synové krále Karla a jejich manželky přezdívku Fantastická čtyřka, to platilo obzvlášť.
Autor: AP
Celý svět čekal, co vévodkyně Kate a vévodkyně Meghan obléknou. Na rozdíl od Kate se Meghan držela spíše při zemi. V roce 2017 měla neutrální béžový model, o rok později černý. Při obou příležitostech jí ovšem nescházel klobouk, na který si v Británii tolik potrpí.
Autor: Reuters
Zde je důkaz, že královna Camilla má skutečně stejný klobouk jako princezna Anne (případně že si ho půjčují). S modrým tvídovým kabátem ho sladila v roce 2011.
Autor: Profimedia.cz