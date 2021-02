Tanga připadala ještě před patnácti lety mnohým příliš odvážné. Co by potom asi tak řekly naše babičky na kolekce, které světové značky spodního prádla představují k příležitosti svátku sv. Valentýna v roce 2021? Troufalé, vzrušující, sexy i rafinované. Zařadíte aspoň jeden kousek i do svého šatníku?

Autor: Profimedia.cz